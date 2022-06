Mont-Sainte-Anne: Charest demande à Fitzgibbon de changer de piste

Le président du regroupement Les Amis du Mont-Saint-Anne, Yvon Charest, a des craintes sérieuses de voir le gouvernement Legault tenter de négocier une nouvelle entente avec l’actuel propriétaire RCR, qui néglige la montagne depuis trop longtemps.

• À lire aussi: Avenir Mont-Sainte-Anne: nous méritons mieux

Dans une lettre envoyée le 1er juin au ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, M. Charest implore ce dernier d’exclure complètement cette possibilité.

«Nous sommes actuellement très préoccupés par le fait que votre gouvernement envisagerait de sceller une nouvelle entente avec RCR pour le développement de la montagne», lit-on dans le document.

Mauvaise piste

Au sein du gouvernement provincial, les idées sont nombreuses pour la station de ski de Beaupré, mais le ministre privilégie la mauvaise piste, selon M. Charest. «De renégocier avec RCR, c’est la seule chose sur laquelle il travaille», ajoute M. Charest en entrevue.

Ce geste serait perçu comme une marque de confiance à l’égard du gestionnaire actuel, ce que désapprouvent les acteurs locaux.

«Nul ne peut ignorer que RCR n’a jamais réalisé les investissements majeurs pourtant promis aux Québécois à de multiples reprises depuis 20 ans», écrit également le président, qui a envoyé copie de sa lettre à François Legault.

Au cours de l’hiver, des signes encourageants avaient circulé alors que l’ancien champion Alex Harvey et l’homme d’affaires Mario Bédard, de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne, avaient rencontré les ministres Geneviève Guilbault et Pierre Fitzgibbon pour discuter de la survie de la station. Sam Hamad et Agnès Maltais avaient également uni leurs voix pour appuyer conjointement le mouvement Avenir Mont-Sainte-Anne.

Cette fois-ci, les sportifs inquiets risquent de ne pas être rassurés par le propos de l’ancien président et chef de la direction de iA Groupe financier.

«Aussi longtemps que tu as un seul scénario qui est de s’entendre avec RCR, tu es dans une position de faiblesse épouvantable. Si tu veux négocier avec ces gens-là, il faut d’autres alternatives», précise M. Charest.

Une expropriation

Selon lui, il faut fouiller le potentiel d’investisseurs québécois et envisager sérieusement l’expropriation. «Apparemment, le gouvernement ne veut pas faire ça.»

Si les skieurs sont déçus, M. Charest se demande désormais quel geste ils peuvent poser collectivement.

Depuis décembre, la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne réunit aussi des leaders politiques, des gens d’affaires, des représentants du milieu touristique et des athlètes pour éviter, disent-ils, que ce «joyau naturel victime de sous-investissement chronique» ne périclite davantage.

Selon le groupe, l’état de la montagne a atteint un seuil critique et la situation ne peut plus durer.

Voici la lettre envoyée au ministre Pierre Fitzgibbon

Monsieur le Ministre,

Vous n’êtes pas sans savoir que la station de ski alpin du Mont-Sainte-Anne est dans une situation intolérable, en déclin depuis plus de 20 ans: désuétude des équipements et infrastructures, absence d’entretien préventif, incapacité d’enneiger adéquatement, achalandage réduit, remontées défectueuses, voire accidents ayant causé des blessés graves, réputation de «montagne problème», notamment auprès de la Régie du bâtiment du Québec.

Le fait est que la mauvaise gestion de Resorts of the Canadian Rockies (RCR) apporte plusieurs répercussions économiques négatives sur les commerces environnants. Les saisons de ski sont de plus en plus écourtées en raison de la désuétude des installations. La piètre réputation de la destination Mont-Sainte Anne ne cesse d’ailleurs de croître. D’année en année, les touristes sont moins nombreux à venir dans la région, ce qui pénalise tous les types de commerces et tous les types d’hébergement des environs. Le potentiel touristique de la station est sous-exploité depuis plusieurs années. Pour ramener une prospérité économique dans la région, nous avons besoin d’un produit d’appel solide capable de rivaliser avec d’autres destinations alpines similaires, notamment de la Nouvelle-Angleterre telles que Stowe, Killington, Jay Peak Resort.

Nous sommes actuellement très préoccupés par le fait que votre gouvernement envisagerait de sceller une nouvelle entente avec RCR pour le développement de la montagne. Le cas échéant, ce geste serait vu comme une marque de confiance à l’égard du gestionnaire actuel alors qu’il comporte des risques sérieux. Il serait en effet impensable, dans le contexte, que l’État participe financièrement - même un tant soit peu - à un projet qui n’aurait ni envergure ni adhésion de la communauté ni participation d’investisseurs québécois. En bref, il nous apparaît nettement préférable de ne précipiter aucune entente avec RCR qui, dans les faits, viendrait plomber l’avenir de la station MSA pour des années à venir.

Nul ne peut ignorer que RCR n’a jamais réalisé les investissements majeurs pourtant promis aux Québécois à de multiples reprises depuis 20 ans. Par ailleurs, aucune station détenue par RCR ailleurs au Canada n’est un exemple de renouveau, de développement touristique ou de développement durable.

L’envergure est essentielle

Compte tenu de ses enjeux de désuétude et de sécurité pour les usagers, la station de ski du Mont-Sainte-Anne requiert instamment une cure de jouvence complète, ambitieuse et structurée. Depuis son entrée en scène il y a plus de 20 ans, RCR n’a démontré aucune intention d’investir en ce sens et rien n’indique qu’il en sera autrement dans le futur.

Devant ce constat et pour démontrer sans équivoque l’immense potentiel de la montagne, nous avons dévoilé en mai 2021 un projet de revitalisation du MSA. Pour faire de la montagne une destination touristique de choix, reconnue pour la qualité de ses installations et la diversité des activités 4-saisons, il faudrait des investissements d’environ 700 M$ (incluant le volet immobilier), dont quelque 175 M$ directement sur les infrastructures de la montagne. Se contenter de la réfection de quelques remontées et de certains chalets ne ferait que reporter aux calendes grecques les retombées socioéconomiques substantielles qui devraient émaner d’un tel site. Sans compter que ceci ne réglerait rien au fait que la station n’a plus aucune reconnaissance en tant que destination récréotouristique prisée. En bref, une majorité de Québécois seraient perdants à court, moyen et long terme.

Votre gouvernement doit exiger que tout appui financier de l’État au MSA soit conditionnel à la réalisation d’un projet de revitalisation de grande envergure.

L’adhésion de la communauté est essentielle

Vous conviendrez qu’il est tout à fait légitime que la communauté du Mont-Sainte-Anne veuille être impliquée dans son développement. Les gens y habitent, y font des activités de plein air, y ont des entreprises: la montagne est un milieu de vie et un moteur socioéconomique. Il va de soi qu’ils exigent que le développement du site – en tant que destination récréotouristique 4-saisons de grande qualité - se fasse de façon harmonieuse et en concertation avec les acteurs locaux et régionaux. C’est tout le contraire de ce qui se passe actuellement.

La stratégie de RCR n’a jamais été d’être un bon partenaire au Québec et l’actuel gouvernement n’a pas à en prendre le blâme. De façon générale, l’implication de la communauté a été repoussée, ignorée. Divers plans d’investissements annoncés en grande pompe n’ont pas été réalisés et les dettes auprès de la SÉPAQ n’ont pas été remboursées comme prévu dans les contrats. Pour ajouter à ce sombre tableau, RCR se targue de réussites qui, plus souvent qu’autrement, sont plutôt le fruit d’heures de bénévolat de la part des gens de la communauté pour entretenir les pistes et organiser des activités.

Votre gouvernement doit exiger que tout appui financier de l’État au MSA soit conditionnel à une implication tangible et soutenue de la communauté dans les choix qui conduiront à une revitalisation ambitieuse de la montagne.

La participation d’investisseurs québécois est essentielle

Le passé étant garant de l’avenir, il est évident que RCR veut continuer de faire cavalier seul et n’entretient pas de grandes ambitions pour le Mont-Sainte-Anne. Son modèle d’affaires - basé sur une maximisation des profits à court terme au détriment des investissements – ne fait qu’accélérer le déclin de la montagne. Les investissements majeurs pourtant promis à des gouvernements antérieurs, souvent en échange d’allégements contractuels en faveur de RCR, ne se sont pas concrétisés. La montagne n’est plus un moteur économique pour attirer les touristes et supporter l’industrie locale d’hébergement, de restauration et de services. Qui plus est, la valeur créée par la montagne n’est pas distribuée selon la contribution des acteurs (asymétrie des bénéfices).

Si on regarde froidement le dossier, on comprend que tout plan ambitieux de revitalisation pour le Mont-Sainte-Anne nécessitera une participation financière de l’État. D’autres stations de ski à travers le Québec ont bénéficié d’un tel appui, ce qui a donné lieu à de belles réussites en termes de retombées pour la société et pour l’État. Nous demeurons toutefois convaincus qu’au-delà du besoin d’un excellent gestionnaire-opérateur – qui connaît bien les rouages entourant la gestion durable d’une station de ski alpin –, l’avenir du MSA requiert l’implication d’investisseurs québécois qui, dans une vision à long terme, agiront en majeure et en partenariat avec le gouvernement. Ce scénario peut inclure RCR, là n’est pas la question. Il ne fait toutefois aucun doute que les Québécois sauront se regrouper pour s’assurer que le Mont-Sainte-Anne soit revitalisé dans les meilleurs délais, dans un modèle économique et financier qui sera novateur, inclusif et pérenne.

Votre gouvernement doit agir en exigeant que tout appui financier de l’État au MSA soit conditionnel à ce que des investisseurs québécois puissent être impliqués directement dans la solution de revitalisation.

Le MSA mérite un avenir durable

Par la présente, nous faisons appel à votre capacité, en tant que gouvernement, d’exiger que la relance du centre de ski alpin au Mont-Sainte-Anne se fasse sur des bases qui assureront pérennité, attractivité touristique mondiale, expérience-client, sécurité, protection de l’environnement et retombées économiques. Rien de moins qu’un modèle novateur de développement durable.

Dans le contexte des présentes discussions, il nous apparaît évident que l’absence d’alternative est actuellement nuisible à obtenir une entente satisfaisante pour le gouvernement, pour la communauté et pour la grande région de Québec. C’est donc dans une perspective constructive que nous nous engageons à obtenir des manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs québécois.

Chose certaine, il vaut assurément mieux attendre - ce qui peut sembler paradoxal alors que la situation du Mont-Sainte-Anne est intolérable - que de voir l’État investir et annoncer de façon précipitée un projet qui ne rencontre pas les ambitions fondamentales évoquées ci-dessus. Pour que l’avenir du secteur alpin du MSA se dessine sur des bases solides, nous jugeons par ailleurs essentiel de ne pas rejeter d’emblée l’expropriation des droits superficiaires actuellement détenus par RCR. L’État doit également maintenir sa position ferme d’avril 2021 concernant l’entente sur le pourtour du MSA (ski de fond, vélo de montagne, camping et terrains disponibles pour des projets immobiliers) et s’assurer que les activités autres que le ski alpin soient exclues de toute négociation avec RCR.

Votre gouvernement a ici l’occasion de poser des gestes structurants pour le futur du Mont-Sainte-Anne, au bénéfice de tous les Québécois. Par la présente, nous vous demandons de prendre le temps et les moyens afin que toutes les conditions gagnantes énoncées ci-dessus soient réunies. Notre collaboration en ce sens vous est acquise.

– Yvon Charest Président, Les Amis du Mont-Sainte-Anne