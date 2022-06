Ukraine: Moscou propose un «couloir humanitaire» pour les civils de Severodonetsk

La Russie a proposé mardi d'instaurer un couloir humanitaire pour évacuer les civils réfugiés dans une usine de Severodonetsk, ville clef du Donbass que se disputent Russes et Ukrainiens dans une bataille particulièrement destructrice, avec bombardements incessants et combats de rues.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 111e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: La loi russe sur les «agents étrangers» viole la Convention européenne des droits de l’homme

• À lire aussi: À Kyïv, un refuge pour animaux rescapés de la guerre

« Un couloir humanitaire sera ouvert [...] le 15 juin » de 05H00 GMT à 17H00 GMT, a indiqué le ministère russe de la Défense, assurant qu'il garantirait « l'évacuation en toute sûreté de l'ensemble des civils, sans exception ».

Le ministère russe a appelé les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc pour signaler qu'ils acceptent cette proposition et à cesser une « résistance absurde », qui semble se concentrer désormais dans la vaste usine chimique Azot, emblématique de cette ville industrielle de l'est de l'Ukraine.

Selon le chef de l'administration de Severodonetsk, Oleksandr Striouk, « 540 à 560 personnes » sont réfugiées dans les souterrains de l'usine, rappelant la situation de l'aciérie Azovstal, qui fut des semaines durant la dernière poche de résistance ukrainienne du port de Marioupol, sur la mer d'Azov.

Kyïv a indiqué avoir reçu mardi les corps de 64 soldats ukrainiens morts en défendant l'aciérie d'Azovstal dans le cadre d'un échange de dépouilles avec Moscou, mais n'a pas immédiatement réagi à la proposition d'évacuation de la Russie à Severodonetsk.

Selon l'ONG Norwegian Refugee Council, les quelque 500 civils réfugiés dans l'usine Azot sont « presque entièrement coupés de tout ravitaillement ».

Les responsables ukrainiens démentent cependant tout encerclement de leurs forces à ce stade.

« La ville n’est pas isolée, il y a des voies de communication même si elles sont assez compliquées, » a affirmé M. Striouk, en ajoutant que les forces ukrainiennes « tiennent bon ».

AFP

« Plus un endroit sûr »

Selon une journaliste de l'AFP sur place, les routes entre Kramatorsk et Lyssytchansk, ville jumelle de Severodonetsk sur la rive opposée de la Donets, sont utilisées pour acheminer des armes, notamment des lance-roquettes multiples Grad et des canons d'artillerie, pendant que des véhicules spéciaux transportent des chars devant être réparés.

Les forces russes et séparatistes prorusses tentent de s'emparer de Severodonetsk depuis plusieurs semaines.

La prise de cette capitale administrative de 100 000 habitants, donnerait à Moscou le contrôle de la région de Lougansk et lui ouvrirait la route d'une autre grande ville, Kramatorsk, chef-lieu de la région voisine de Donetsk. Une étape indispensable pour conquérir l'intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Lyssytchansk, comme Severodonetsk, est désormais pratiquement déserte, avec des câbles électriques sectionnés, des magasins calcinés. On y voit de la fumée noire s'échapper de l'usine Azot et d'une autre zone plus à l'est alors que perçaient régulièrement des déflagrations d'artillerie.

« Les Russes bombardent le centre-ville sans arrêt », a indiqué à l'AFP un policier local. « C'est 24h/24, +non stop+ », ajoute son collègue.

À quelques kilomètres au nord, dans la ville de Novodroujesk, de la fumée s'échappe encore d'un groupe de maisons détruites par des tirs d'artillerie pendant le week-end.

« Il n'y a plus un endroit sûr », dit un soldat gardant la station de pompiers locale, et « il y a [encore] des tas de gens ici ».

Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak a réclamé une nouvelle fois mardi aux Occidentaux « davantage d’armes lourdes et une formation rapide [des] militaires » ukrainiens.

Macron, Scholz et Draghi à Kyïv ?

Kyïv n'a reçu qu'« environ 10% » des armes dont l'Ukraine à « besoin », et sans lesquelles « nous ne pourrons pas gagner cette guerre », a déploré la vice-ministre de la Défense Anna Maliar.

Washington a commencé à livrer à Kyïv de l'équipement lourd, dont des obusiers dans un premier temps, puis des équipements de pointe comme des lance-roquettes multiples montés sur camions (« Himars ») et des pièces d'artillerie de haute précision et d'une portée légèrement supérieure à celles de l'armée russe.

Une accélération des livraisons devrait être discutée mercredi à Bruxelles, lors d'une réunion du Groupe de contact pour l'Ukraine autour du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron est arrivé mardi soir en Roumanie, pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés sur une base de l'Otan. Le président français, qui assume la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'au 30 juin, se rendra ensuite en Moldavie, avant une possible venue à Kyïv jeudi.

Une telle visite en Ukraine - qui serait une première pour le président français depuis le début de l'invasion russe le 24 février - pourrait se dérouler en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi, selon des médias allemands et italiens.

AFP

« Renforcer l'UE »

La présidence française n'a pas confirmé ces informations, soulignant que « rien n'est acté » à ce stade.

Une telle visite interviendrait alors que l'UE doit décider, lors d'un sommet les 23 et 24 juin, si elle accorde à l'Ukraine le statut officiel de candidat à une adhésion au bloc européen. La Commission européenne doit elle rendre son avis avant la fin de la semaine.

« Je pense qu'il faut donner ce signal à l'Ukraine, être ouvert à cette candidature », a déclaré le ministre français chargé de l'Europe Clément Beaune, relevant néanmoins que le statut de candidat n'est que le début d'un processus d'adhésion qui « prend du temps », des années voire des décennies.

« Étant donné que l'Ukraine est en train de se battre pour défendre nos valeurs européennes communes, [elle a] gagné le droit d'être membre de l'UE », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un entretien accordé à des journalistes danois. Pour lui, l'Ukraine ne pourra « que renforcer l'UE ».

Après la condamnation à mort pour « mercenariat » par les séparatistes prorusses de deux Britanniques et d'un Marocain ayant combattu aux côtés des Ukrainiens à Marioupol, la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss a indiqué mardi faire « tout son possible » pour obtenir la libération des deux Britanniques.

AFP

« Drapeau neutre »

Londres n'a pour l'instant pas demandé à Moscou d'intervenir en faveur des deux Britanniques, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Tout dépendra d'une demande de Londres, bien sûr, mais je suis sûr que la partie russe sera prête à écouter », a-t-il ajouté, alors que Moscou, a annoncé mardi interdire l'entrée de son territoire à 49 Britanniques (des journalistes et des experts en majorité, et des représentants du secteur de la Défense) accusés de « propager de fausses informations » sur le conflit et d'« alimenter la russophobie ».

Au plan économique, selon des sources au sein de l'exécutif à Berlin, le gouvernement allemand s'appête à débloquer une aide de 9 à 10 milliards d'euros pour empêcher une faillite de l'ex-filiale du géant russe Gazprom dont l'État allemand a pris le contrôle pour sécuriser son approvisionnement en gaz.

En visite à Jérusalem, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne voulait « renforcer » sa coopération énergétique avec Israël en réponse au « chantage » de la Russie, qui a coupé ses livraisons de gaz à des pays européens.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé pour sa part l'octroi d'un prêt allant jusqu'à 300 millions d'euros au groupe public ukrainien gazier Naftogaz pour l'aider à « compenser la perte de production de gaz naturel ayant suivi l'invasion de l'Ukraine » par la Russie.

Sur le plan sportif, enfin, les joueurs russes et bélarusses, interdits de jouer au tournoi de Wimbledon, qui s'ouvre le 27 juin, ont été autorisés à participer à l'US Open, commençant fin août et où le numéro un mondial, Daniil Medvedev, pourra défendre son titre, mais « uniquement sous un drapeau neutre », par décret de la Fédération américaine de tennis.