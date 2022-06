Nouvelles armes offensives

Le recrutement est de plus en plus compétitif sur la scène du football universitaire québécois et le Rouge et Or voit sa patience récompensée avec l’arrivée confirmée de trois éléments offensifs qui pourraient faire des flammèches.

Le porteur de ballon Shawn Valentine, le receveur Frédérik Antoine et le quart-arrière Xavier Tremblay ont tous les trois fait savoir qu’ils se joignaient à la troupe de Glen Constantin, même si l’équipe n’a pas encore procédé à une annonce officielle.

Dans le cas de Frédérik Antoine, il s’agit d’un ajout fort intrigant. L’ancien des Nomades du cégep Montmorency a fait le saut aux États-Unis en 2019, à l’Université Old Dominion.

À sa première saison, une blessure l’a tenu à l’écart, puis l’établissement n’a pas disputé la saison 2020 en raison de la COVID-19. Comble de malchance, l’an dernier, le receveur n’a pris part qu’à un seul match quand s’est pointé un nouveau personnel d’entraîneurs.

« On m’a fait prendre le bord un peu et je savais à la fin de la saison qu’il serait préférable que je revienne au Québec.

« J’aurais bien sûr préféré jouer, mais j’ai quand même appris beaucoup et j’ai le sentiment d’être devenu un meilleur joueur », a mentionné celui dont le talent n’a jamais fait le moindre doute.

Pas de rouille

Antoine ne craint pas la rouille même s’il n’a vu que très peu d’action depuis trois ans.

« Le football, ça reste le football. Il n’y a rien comme un match, mais je ne pense pas que ce sera long avant que je sois à mon meilleur. Mon but est d’avoir du fun et d’aider l’équipe », a-t-il dit.

Antoine a aussi considéré des offres de UBC, Montréal et McGill avant de jeter son dévolu sur Laval.

« On sait tous que le Rouge et Or, c’est probablement le plus gros programme au Canada. J’ai hâte d’arriver, pour rencontrer les coachs et les quarts-arrières afin de travailler avec eux. J’ai entendu tellement de bien sur Québec », s’est réjoui celui qui poursuivra ses études à la maîtrise en administration.

Retour au Québec

Un autre qui vit un retour au Québec est le quart-arrière Xavier Tremblay. Après son passage au Collège André-

Grasset, le pivot a mis le cap à la Jireh Preparatory Academy, en Caroline du Nord, dans l’espoir de se faire remarquer par un programme de la NCAA.

« J’avais l’intention à la base de retourner aux États-Unis, mais je n’ai pas eu assez de répétitions à mon prep school pour me faire valoir. Je pensais à un junior college, mais j’ai de bons résultats scolaires et j’aimais moins cette option.

« J’ai regardé du côté de Sherbrooke et Montréal, mais Laval est toujours resté mon premier choix parmi les programmes au Québec. Le personnel d’entraîneurs et les installations m’ont fait pencher pour le Rouge et Or », a confié celui qui se décrit comme un quart aussi habile avec ses jambes que son bras.

Tremblay se dit déjà excité à l’idée de s’entraîner aux côtés des quarts actuels Thomas Bolduc et Arnaud Desjardins. « Chez le Rouge et Or, tu es toujours dans un environnement compétitif. C’est un beau groupe », a-t-il dit.

Porteur explosif

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec Shawn Valentine, mais le porteur a brillé à John Abbott la saison dernière avec 1749 verges au total et 16 touchés. Il a gagné 8,8 verges par portée.

Il a confirmé à Philippe Malo, de Bulletin Sportif, qu’il s’alignerait avec le Rouge et Or l’automne prochain.