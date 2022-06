Regroupement majeur dans la restauration au Québec

Le Groupe Restos Plaisirs, propriétaire entre autres des succursales Cochon dingue à Québec, compte accélérer son développement dans la région de Montréal grâce au partenariat qu’il a conclu avec le Groupe Grandio.

Le Groupe Sportscene, propriétaire de La Cage, a annoncé mardi qu’il devenait le Groupe Grandio. Il réunira plusieurs joueurs du milieu de la restauration au Québec. Le Groupe Restos Plaisirs en fait partie, de même que Stéphane Riopel (Chez Lionel et IRU izakaya) et Rémy Couture de Crémy Pâtisserie.

Pour Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs, il s’agit d’un regroupement de restaurateurs qui unissent leurs forces.

«Chez Restos Plaisirs, on garde notre indépendance. Notre équipe de direction reste en place. Ça ne change rien pour nos employés, mais on va profiter d’une synergie et de leviers pour accélérer le développement de toutes nos marques», a expliqué M. Moreau.

«Mes associés et moi, on devient des actionnaires du Groupe Grandio. Le Groupe Restos Plaisirs va maintenant faire partie du Groupe Grandio. Je vais continuer à avoir une participation dans le Groupe Restos Plaisirs comme je vais avoir une participation dans le Groupe Grandio», a-t-il précisé.

Chaque joueur partage la même vision, dit-il, qui est de développer les marques, de les garder au Québec et d’encourager les fournisseurs québécois.

Dans le cas de Restos Plaisirs, le projet d’ouvrir des établissements à Montréal fait partie des plans depuis plusieurs années.

«On va récupérer les trois ans qu’on a perdus [à cause de la pandémie] et avec les compétences de mes partenaires, leurs connaissances du marché de Montréal et leurs connaissances des bailleurs, ça va être plus facile pour nous d’identifier des sites et de commencer à planifier notre expansion, principalement du Cochon Dingue, dans la grande région de Montréal», a affirmé M. Moreau.

Après la pandémie, ce restaurateur estime que le Groupe Restos Plaisirs n’avait pas le choix de repenser son modèle d’affaires pour assurer sa pérennité.

«On a passé à travers la pandémie parce que nous sommes un groupe solide avec une bonne structure. On avait des sous dans le compte de banque pour nous aider à passer à travers ça. Mais, j’ai réalisé rapidement que si j’avais été plus gros, ça aurait été encore plus facile surtout pour sortir de la pandémie.»

Le premier Cochon Dingue à Montréal pourrait ouvrir ses portes avant la fin de 2023.

Le Groupe Grandio est déjà à la tête de La Cage – Brasserie sportive et de Moishes et il compte parmi ses principaux actionnaires l’homme d’affaires Jean Bédard et la Corporation financière Champlain.