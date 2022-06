Pourquoi ça coûte cher, «plaquer» sa moto?

La saison de la moto est déjà bien entamée, et parmi les amateurs, nombreux sont ceux qui se réjouissent de la faible consommation d’essence de leur engin.

D’un autre côté, il ne manque pas de « rabat-joie » pour rétorquer qu’une bonne partie des économies en carburant se fait manger par les coûts exorbitants d’immatriculation.

« C’est bien plus cher qu’une auto, et en plus, une moto ne roule que six mois par année », ai-je encore entendu récemment. Ça crie à l’injustice !

Des coûts d’assurance jusqu’à 25 fois plus élevés

Pourquoi est-ce si cher, « plaquer » un bicycle à gaz ?

La réponse courte, c’est que les motocyclistes se pètent la gueule plus souvent en une saison et demie que les automobilistes en 12 mois. Les coûts d’immatriculation comportent des frais divers, et parmi ceux-ci, c’est la portion « assurance » qui fait le plus mal aux propriétaires de moto.

Déclinons d’abord les composantes des coûts d’immatriculation d’une voiture, en 2022, aux fins de comparaison.

Les droits d’utilisation du réseau routier : 125 $ par année

La contribution au transport en commun : de 30 à 75 $ par année, selon les régions, plus des frais de 4,90 $.

La contribution d’assurance, plus la taxe sur celle-ci : 64,74 $

Les motocyclistes qui roulent avec une monture de plus de 400 cc (la sous-catégorie la plus importante) n’ont pas à défrayer une contribution au transport en commun et ils payent moins de la moitié des droits d’utilisation de la route (47,74 $) qu’un automobiliste. En revanche, la cotisation au fonds d’assurance, taxe incluse, monte à 589,16 $.

Vous avez dit « Ayoye » ? C’est parce que vous n’avez pas vu les coûts d’assurance pour les modèles dits « à risque », soit ceux conçus pour défier le Code de la route. La contribution d’assurance (taxe incluse) sur un engin sport grimpe à 1662,31 $. C’est 25 fois plus cher que si on roule sur quatre roues.

Et les véhicules à trois roues ?

Bonne question ! 2022 est la première année que ce type de véhicule, aux yeux de l’assurance, est traité comme une catégorie distincte.

En 2021, les propriétaires de telles machines déboursaient en immatriculation le même montant que les personnes qui roulaient en moto de plus de 400 cc, soit 691,28 $. Puisqu’ils sont impliqués dans moins d’accidents que les « vrais » motocyclistes (je ne veux pas partir de chicanes), leur part d’assurance est substantiellement réduite depuis cette année, si bien qu’il en coûte 188,96 $ pour « plaquer » un véhicule à trois roues en 2022.

Plus que les accidents

Les coûts d’assurance ne dépendent pas seulement du nombre d’accidents dans une catégorie, précise Gino Desrosiers, porte-parole de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les actuaires tiennent surtout compte du nombre et de la gravité des blessures.

« La facture n’est pas la même si l’assureur doit payer pour le reste de la vie d’un accidenté », souligne Gino Desrosiers. À moto, sans la protection d’un habitacle, on sort plus abîmé d’une collision.

Autre élément déterminant : le nombre d’assurés par classe de véhicules. Plus il y a d’assurés, plus largement sera répartie la note, donc plus faible sera la contribution de chacun.

Le Québec compte 184 000 motocyclettes régulières dotées d’un moteur cylindré de 400 cc et plus, contre 5,1 millions de voitures. Quelque 20 000 motos à trois roues sont immatriculées au Québec, et seulement 7000 motos à risque ont droit de circuler sur nos routes. Les cotisations d’assurance récoltées dans chacune des catégories servent à payer les indemnités dans ces mêmes classes.

Selon M.Desrosiers, la SAAQ reçoit une réclamation pour chaque 200 automobiles immatriculées. C’est une pour 100 dans le groupe des motos régulières et une sur 30 pour les modèles à risque.

Le coût des assurances tout de même en baisse

Malgré les gros chiffres mentionnés, le coût des assurances est en baisse dans toutes les catégories grâce à un meilleur bilan routier, et ce autant pour les voitures que pour les motos.