Qu’est-ce qu’un caquiste?

Telle est la question. Un libéral, c’est un fédéraliste. Un péquiste, c’est un souverainiste. Un solidaire, c’est une personne à gauche. Un conservateur, c’est une personne à droite. Où se situe le caquiste moyen sur les questions de droite et de gauche, de souverainisme et de fédéralisme? Impossible d’avoir une réponse claire.

Depuis quelques semaines, on tente de nous imposer collectivement une définition du «caquisme». Ça serait, selon le premier ministre, les élus, les stratèges et les nouveaux convertis, une expression politique et idéologique du nationalisme, comme si ce principe était devenu exclusif au parti de François Legault.

Pourrait-on sérieusement affirmer que le PQ est moins nationaliste que la CAQ? Poser la question, c’est y répondre.

Pourtant, tant Bernard Drainville que Caroline St-Hilaire répondent à tous ceux qui leur demandent s’ils croient toujours en la souveraineté, qu’ils sont désormais devenus nationalistes. Ne l’étaient-ils pas avant? Drôle de réponse qui cache un certain malaise au sein des troupes caquistes quant aux réelles convictions des membres de la coalition.

La CAQ est donc devenue le parti des repentis souverainistes que l’on accueille, que l’on accepte tant et aussi longtemps qu’ils renient, du moins publiquement, leur identité d’antan et qu’ils promettent, la main sur le cœur, qu’ils défendront les positions de leur maître spirituel éternellement.

C’est un club de souverainistes anonymes qui partagent leur cheminement les amenant à se défaire d’une mauvaise habitude, celle de parler de la souveraineté, mais la tentation n’est jamais trop loin. Ils s’accrochent aux petites victoires du quotidien, se rappelant que ce sont eux qui sont au pouvoir et qu’ils pourront garder le contrôle tant et aussi longtemps qu’ils géreront correctement cette addiction.

La CAQ est à la recherche de son identité. Elle ne peut éternellement être un rassemblement de «ni-ni»: ni souverainistes ni fédéralistes. En s’appropriant le débat identitaire du PQ et l’étiquette économique des libéraux, ils ratissent tellement large qu’ils ont l’embarras du choix quant à leur positionnement.

Une règle, en politique, demeure bien pertinente: il est important de s’autodéfinir aux yeux du public plutôt que de laisser l’adversaire le faire. La CAQ devrait s’atteler à la tâche, parce que cette question finit toujours par être posée lors des passages à vide, et ce sont ceux qui ont le plus de mal à y répondre qui font la plus longue traversée du désert.