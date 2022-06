Un don de 2 M$

Photo courtoisie

Grâce à la générosité du philanthrope et promoteur immobilier israélo-canadien Sylvan Adams (photo), les bourses Marcel-et-Annie-Adams en études internationales viennent de voir le jour à l’Université Laval. Ces bourses viseront à recruter et à soutenir des étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat et des stagiaires au postdoctorat en études internationales à l’École supérieure d’études internationales (ESEI). En hommage à ses parents, le don de Sylvan Adams soutiendra donc dès l’automne prochain six étudiantes et étudiants (trois à la maîtrise et trois au doctorat) et une ou un stagiaire au postdoctorat. Pour celui qui a repris les rênes de l’entreprise familiale, Iberville Developments, en 1990, ce don s’inscrit dans la continuité des valeurs d’ouverture et d’égalité inculquées par ses parents.

Pour l’honneur

Photo courtoisie

Louis Garneau, président-designer de Louis Garneau Sports, a reçu un doctorat honorifique le samedi 4 juin dernier de l’Université Bishop. Louis Garneau est en affaires depuis près de 40 ans et il a été cycliste international de 1971-1984, terminant sa carrière avec les Jeux olympiques de Los Angeles. Il a également obtenu son Baccalauréat en Arts plastiques à l’Université Laval en 1983. « C’est la personne parfaite pour recevoir un doctorat honoris causa. Sa carrière sportive, sa carrière comme hommes d’affaires, les défis auxquels il a fait face et sa façon de remonter : quel beau message pour nos étudiants ! » a souligné Michael Goldbloom, le principal de l’Université Bishop’s. Sur la photo, Louis Garneau et sa femme Monique Arsenault.

Pour les jeunes cet été

Photo courtoisie

Le golf vous passionne ? Vous aimeriez partager votre passion pour ce sport avec vos enfants ou petits-enfants ? Il existe plusieurs clubs de golf qui offrent aux plus jeunes des camps de golf au cours de l’été. C’est le cas, entre autres, du club de golf Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval qui offrira aux jeunes (garçons et filles) âgés de 8 à 15 ans un camp spécialement pour eux du 4 au 7 juillet. Les leçons se tiennent en matinée (entre 9 h et midi). Pour renseignements, contactez Gilles Boudreau au 581-982-3890. Sur la photo, un groupe de jeunes golfeurs prêt pour la saison.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 juin 2012. Le juge à la retraite Jacques Delisle (photo) est reconnu coupable, à Québec, du meurtre prémédité de son épouse, Nicole Rainville, et écope du coup d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Anniversaires

Photo courtoisie

Éric Desjardins (photo), défenseur de la LNH (1988-2006) avec les Canadiens de 1988 à 1995, 52 ans... Steve Bégin, ex-attaquant de la LNH, 42 ans... Steffi Graf, ex-joueuse de tennis professionnelle, 52 ans... Isabel Richer, comédienne et actrice, 55 ans... Boy George, chanteur, musicien et disc-jockey britannique, 60 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juin 2021 : Lisa Banes (photo), 65 ans, actrice américaine connue notamment pour son rôle dans le film Gone Girl... 2017 : Don Matthews, 77 ans, ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal et de la LCF... 2016 : Gilles Lamontagne, 97 ans, maire de Québec de 1965 à 1977... 2014 : Gaston Drapeau, 71 ans, ex-entraîneur de plusieurs équipes de la LHJMQ...