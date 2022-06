Une première en Amérique du Nord

La MLS a pris tout le monde par surprise en annonçant cette entente de 10 ans avec Apple pour la diffusion de tous ses matchs sur Apple TV. Les rencontres ne seront donc plus diffusées à la télé traditionnelle à moins d’ententes locales.

Le circuit devient la première grande ligue nord-américaine à faire la transition complète vers la diffusion en continu, délaissant la télé traditionnelle. La Ligue majeure de baseball a une entente avec Apple depuis cette saison, mais celle-ci ne couvre pas l’ensemble des matchs.

Tous les contrats télévisuels de la MLS viennent à échéance à la fin de la saison, c’est donc dire que le moment était bien choisi pour négocier une entente globale.

L’entente est de loin supérieure aux sommes que récolte actuellement la MLS. En vertu d’une entente avec ESPN et Fox Sports, le circuit a reçu 75 M$ US annuellement entre 2015 et 2022. Univision verse 15 M$ US annuellement pour la diffusion en espagnol alors que TSN et TVA Sports versent la même somme pour le marché canadien.

Abonnement supplémentaire

C’est donc dire qu’il faudra un abonnement supplémentaire pour regarder les matchs et la diffusion locale est plus qu’incertaine.

Ce sont plus de 900 rencontres qui seront proposées, dont celles de la MLS et des ligues préparatoires MLS Next Pro et MLS Next.

Pour le moment, il est impossible de savoir combien coûteront les forfaits pour s’abonner au service. Pour Apple TV +, il en coûte 5,99 $ par mois, mais les abonnés n’auront pas accès à tous les matchs.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a parlé « d’un partenaire idéal pour accélérer la croissance du circuit dans les années à venir », lors d’une visioconférence.

En français

La MLS a l’intention de construire des studios afin de centraliser la production des matchs.

« La plupart de nos clubs produisent leurs matchs localement, mais nous pensons que ça sera plus efficace de tout centraliser », a indiqué Gary Stevenson.

Ce qu’on sait, c’est que les parties seront offertes en trois langues dès la première année de l’entente. Il y aura l’anglais et l’espagnol, de même que le français. Mais on ne sait pas encore si ce sont des descripteurs et analystes québécois qui seront retenus.

On a aussi précisé qu’il serait possible d’avoir la description des stations de radio locales.