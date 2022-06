Université Laval: un hommage à Brian Mulroney

Le Carrefour international de l’Université Laval rendra hommage au très honorable Brian Mulroney.

Le gouvernement du Québec a confirmé sa contribution au projet avec un investissement de 27,75 millions de dollars du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).

Ce projet prévoit notamment la construction d’un nouveau pavillon signature sur le campus.

Brian Mulroney, 83 ans, est diplômé de la Faculté de droit et docteur honoris causa de l’Université Laval.

«Mon souhait est de voir davantage de Québécoises et de Québécois jouer un rôle important sur la scène politique internationale», a commenté celui qui a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

Ce pôle d’innovation vise à réunir les forces vives en études internationales et à accroître la place du Québec et de la francophonie canadienne à l’étranger.

La vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie Nadine Girault, et la députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, étaient de passage à l’Université Laval pour officialiser cette contribution en présence de l’ancien premier ministre du Canada, de la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, et du directeur de l’École supérieure d’études internationales, Philippe Bourbeau.

La rectrice Sophie D’Amours se réjouit que le gouvernement du Québec reconnaisse le leadership de l’Université Laval en études internationales. «Ce projet majeur permettra à notre université de faire avancer la recherche, en plus de former une relève professionnelle qui jouera un rôle actif partout dans le monde», a-t-elle souligné.

«La construction de ce pavillon signature vient soutenir la croissance de notre école, qui forme des spécialistes de haut niveau pour représenter les intérêts de la province et du pays sur la scène mondiale», a déclaré Philippe Bourbeau.

La contribution gouvernementale de 27,75 millions de dollars inclut un montant de 23,75 millions pour la construction de l’édifice sur le campus, de même qu’une enveloppe budgétaire de 4 millions pour soutenir des initiatives structurantes de l’ESEI.

Le projet de Carrefour international, dont le coût global est de 47,5 millions de dollars, bénéficie d’un soutien financier public et privé. La construction de l’édifice débutera en 2025.

En mars 2018, la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, avait présenté des excuses à l’ex-premier ministre Brian Mulroney, quelques jours après que des professeurs eurent voté contre un projet portant son nom.

Un vote parmi les professeurs de la Faculté de droit s’était conclu par un refus d’aller de l’avant avec un centre de recherche au nom de M. Mulroney.