Vladimir Poutine: la passion des complotistes?

La complosphère s’emballe depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

L’opacité autour de la vie privée du président Vladimir Poutine a fait naître de nombreuses rumeurs à son sujet. Ces histoires, parfois farfelues, continuent de passionner le public.

Voici trois théories qu’entretient le web sur l’homme fort du Kremlin.

1. Poutine le vampire?

Des conspirationnistes croient que Vladimir Poutine est une créature surnaturelle. Selon eux, la force du président russe ne viendrait pas de ses séances d’équitation, mais bien de son immortalité et de sa capacité à voyager dans le temps.

Le Dailymail affirme que cette théorie s’est répandue lorsque deux photos datant de 1920 et de 1941 ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

On peut y voir des soldats russes qui ressemblent étrangement à l’homme fort du Kremlin. Selon Disclose.tv, certains internautes ont utilisé ces images afin de montrer que le président de 70 ans serait en réalité un être surnaturel qui habiterait la Terre depuis des millénaires.

Les adeptes de cette théorie croient que Vlad l’Empaleur, prince de Valachie né en 1431, mieux connu sous le nom de Dracula, serait en réalité le leader russe.

Vladimir Poutine aurait aussi vécu sous les traits de Lisa Gherardini, le modèle de La Joconde, selon des conspirationnistes cités par Buzzfeed.

2. Très malade

Le magazine Newsweek affirme que l’état de santé de Vladimir Poutine est au centre de nombreuses discussions au sein de l’administration américaine.

Certains documents confidentiels indiqueraient que le président russe a été traité pour un cancer de stade avancé en avril. L’homme fort du Kremlin aurait également été victime d’une tentative d’assassinat en mars. Ces événements le rendraient paranoïaque et imprévisible.

Il serait toutefois difficile de confirmer ces informations, puisque Vladimir Poutine est très isolé.

Des internautes croient que Vladimir Poutine est tellement malade qu’il aurait recours à des doublures pour le remplacer lors d’événements publics. Selon RTL, cette théorie serait même analysée par les services secrets britanniques.

En effet, une source citée par le journal britannique The Daily Star a indiqué qu’un sosie aurait remplacé le président au défilé du jour de la victoire, le 9 mai dernier, à Moscou.

Cette même source a affirmé que, si Vladimir Poutine devait mourir, le Kremlin tenterait de garder le secret pendant des semaines, voire des mois.

3. Un des hommes les plus riches au monde

La fortune personnelle de Vladimir Poutine est la cible de nombreuses spéculations. Le magazine Forbes s’est penché sur la question et a élaboré trois théories sur la source de cette richesse.

Selon une première théorie, Vladimir Poutine serait devenu riche grâce au chantage.

Le Forbes affirme que le président russe aurait l’habitude de passer des «accords» avec les principaux oligarques du pays. Ces derniers seraient amenés à faire un choix: donner 50% de leur fortune à Poutine ou tout perdre en se retrouvant en prison.

Vladimir Poutine aurait pu amasser 200 milliards de dollars de cette façon.

Une autre théorie place le président de la Fédération de Russie à la tête d’un réseau de type mafieux. Le leader russe aurait pu, de cette façon, aider ses proches à s’enrichir en leur donnant des parts dans des entreprises. En échange, il aurait reçu des actions ou des pots-de-vin.

Chaque proche de Vladimir Poutine posséderait entre 500 millions et 2 milliards de dollars. Selon cette hypothèse, la fortune de l’homme fort du Kremlin serait évaluée à 130 milliards de dollars.

Suivant la dernière théorie élaborée par le Forbes, Vladimir Poutine ne serait pas aussi riche qu’on le croit. Le tout serait de la poudre aux yeux. Selon les déclarations du Kremlin, Vladimir Poutine aurait gagné 140 000$ en 2020.

Or Vladimir Poutine posséderait trois voitures, une remorque, un appartement de 74 m2 et un garage. Il posséderait aussi une impressionnante collection de montres de luxe, en plus d’une luxueuse résidence située au bord de la mer Noire. Il aurait également plusieurs jets privés, qu'il utilise en tant que président.