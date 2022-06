JEAN, Conrad



Au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM), le 2 décembre, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décèdé monsieur Conrad Jean. Originaire de St-Eugène de l'Islet, il était le fils de feu dame Marie-Aimée Caron et de feu monsieur Alphonse Jean, ainsi que le frère de feu monsieur Raynald Jean décédé en 2009. Il laisse dans le deuil son ami Richard Tanguay, sa nièce Gisèle Jean (Noël Bacon) et ses deux fils Gabriel et Antoine Jean Bacon, ses cousins, cousines et autres parents et amis des familles Tanguay, Jean et Caron.Des remerciements particuliers sont adressés à sa cousine, madame Jeannine Caron pour son soutien moral et ses encouragements pendant les années de maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes à la famille Marie-Jeunesse, 1021 rue Conseil, Sherbrooke, J1G 1M2.où la famille et les amis(es) vous y accueilleront à compter de 14 h 30. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.