Finalement, la très gênante controverse ayant précédé le lancement de l’Année Lévesque semble vouloir s’estomper. Après avoir été ignoré par la Fondation René-Lévesque, le chef actuel du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), était présent à la cérémonie de lundi soir.

Lucien Bouchard, président d’honneur des festivités, s’est même livré à un rare moment de contrition. Avec humilité, élégance et humour, l’ex-premier ministre péquiste a reconnu son erreur d’avoir tenu des propos disgracieux envers son ancien parti donnant l’impression de se réjouir de sa possible disparition.

Présents aussi, la cheffe libérale Dominique Anglade, le chef de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le président de Québecor Pierre Karl Péladeau et, comme il se doit, le premier ministre François Legault.

Or, la politique n’est jamais loin. C’est donc à la lumière de leurs positionnements respectifs sur la question nationale que chacun des chefs actuels en a profité pour donner sa propre lecture de l’immense contribution de René Lévesque à la société québécoise.

PSPP rappelait ainsi que l’indépendance était le combat ultime de M. Lévesque. M. Legault insistait plutôt sur la « fierté » qu’il avait su insuffler. Mme Anglade louangeait son « authenticité » et M. Nadeau-Dubois, rappelant que René Lévesque « ne nous montait jamais les uns contre les autres », décochait une pointe au premier ministre.

Les décennies Lévesque

Idem pour tous ceux et celles qui, d’entre nous, ont eu la chance inouïe de vivre les décennies Lévesque – exaltantes, remplies d’espoirs et de rêves plus larges que l’horizon même.

C’est en effet à chacun « son » René Lévesque – déjà en soi la marque d’un homme plus grand que nature, dont les multiples réalisations visaient à faire de tous les Québécois une nation moderne, forte et tournée vers l’avenir. « À partir d’aujourd’hui, demain nous appartient », qu’on chantait...

Même ses échecs, dont celui du Oui en 1980, ouvraient sur d’autres possibles. La réalité est que ces 40 % d’appuis à la souveraineté marquaient une progression spectaculaire de l’idée d’indépendance.

On oublie vite que ce premier référendum fut tenu 20 ans à peine après la fin de la Grande Noirceur duplessiste. Dans la vie des nations, 20 ans, c’est l’équivalent d’un battement d’aile de papillon.

Pour un peuple qui, avant la Révolution tranquille, fut aussi durement opprimé, y compris par le clergé et ses élites ultra conservatrices, une telle avancée en si peu de temps était franchement magistrale.

Tellement que 15 ans seulement plus tard, sous le brillantissime et très déterminé Jacques Parizeau, le Oui frôlerait même la victoire de très peu.

Citoyens du Québec et du monde

René Lévesque. Tour à tour journaliste émérite dépêché dans les camps de concentration nazis où toute l’horreur du monde l’attendait. Artisan de la nationalisation de l’hydro-électricité sous le libéral Jean Lesage.

Chef fondateur du Parti québécois. Premier ministre aux réformes nombreuses, audacieuses et progressistes, dont la Charte de la langue française de son ministre Camille Laurin – véritable acte fondateur d’un Québec voulant devenir enfin une terre d’accueil de langue française.

« Mon » René Lévesque, c’est tout ça, mais il n’était pas seul à voir grand. Il faisait partie d’une impressionnante cohorte de Québécois, souvent éduqués à l’étranger ou ayant beaucoup voyagé, mais retournant toujours au Québec pour redonner à leur société.

Indépendantistes, humanistes et universalistes, les Lévesque, Parizeau, Laurin, Lazure, Bourgault, D’Allemagne, Godin, Bédard et tant d’autres se voulaient citoyens de leur patrie et du monde. Les deux pôles leur étaient indissociables.

Bernard Landry rappelait d’ailleurs souvent que « dans le mot international, il y a le mot national »...