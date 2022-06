PARENT, Jeannine Giroux



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeannine Parent, épouse de monsieur Jean-Guy Giroux. Née à Québec, le 25 juillet 1937, elle était la fille de feu dame Jeanne Chartrain et de feu monsieur Philippe Parent. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Outre son époux Jean-Guy, madame laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Pierre Lafrance), Stéphane, Dominique (Chantal Chabot); ses petits-enfants: Jeanne et Béatrice Lafrance, William, Florence et Marc-Antoine Giroux; son frère, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: André, Denise (Armand Parent); de la famille Giroux: Claudette (feu Guy Gravel), Liliane, Micheline Lachance (feu Réjean) ainsi que plusieurs neveux nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jeannine était également la sœur de: Colette (Fernand Leblond), Jean-Claude, Gaston (Madeleine Tremblay), Guy et la belle-sœur de Gilles Giroux (Monique Noel), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de