Des investissements records dans la région de Québec

La construction de bâtiments dans la région de Québec a battu un record de 30 ans avec une croissance des investissements de 25% en 2021, malgré la pandémie. Ce rebond compense la chute observée entre 2019-2020.

Selon Québec International, les investissements en immobilisation résidentielle devraient se chiffrer à 3,8 G$ en 2021 et à 4,9 G$ en ce qui concerne les investissements en immobilisations corporelles non résidentielles dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec comprenant la construction de bâtiments industriels ou commerciaux, de travaux de génies comme les routes, les aqueducs, mais aussi pour l’achat de matériel et d’outillage.

En 2021, le nombre de mises en chantier a atteint un record sur trois décennies grâce à 9 389 nouvelles unités de logement. C’est une croissance de 40 % par rapport à 2020 qui avait aussi battu le record avec 6 713 nouvelles unités.

Toujours l’an dernier, près des deux tiers (64,5 %) des nouvelles unités mises en chantier étaient sur le territoire de la ville de Québec. Un peu plus du cinquième (21,2 %) dans la ville de Lévis. L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures ont aussi obtenu leur part de projets.

La catégorie des appartements et autres logements représentait 88 % et 74,4 % des nouvelles unités mises en chantier respectivement dans les villes de Québec et Lévis.

Toute proportion gardée, les résidences de type maisons individuelles étaient la catégorie dominante dans les unités mises en chantier à Lac-Beauport (98,2 %), à Boischatel (91,6 %) et à Shannon (89,8 %).

«Malgré ces performances, comme partout ailleurs au Québec, les prix de l’immobilier dans la RMR ont été entraînés à la hausse, principalement en raison du phénomène de rareté de l’immobilier existant», souligne-t-on dans le rapport.

Le nombre de nouvelles inscriptions a baissé de 5 % alors que le nombre d’inscriptions en vigueur a connu une chute de 43 %. Cela a eu comme impact direct de générer une baisse du nombre total de transactions de 4,2 % par rapport à 2020.

«Conjugué aux autres facteurs tels l’inflation et la rupture dans les chaînes d’approvisionnement, cela a contribué à la flambée des prix. Ainsi, en 2021, même si le nombre de transactions avait diminué, le volume total des montants transigés sur le marché de l’immobilier de la RMR de Québec avait augmenté de 7 % (soit, 3,3 M$).»