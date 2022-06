Des pénuries de clôtures de piscine suite aux accidents de la dernière semaine

Des parents inquiets se ruent auprès des fournisseurs de clôture pour sécuriser leur piscine après que trois enfants ont sombré dans l’eau la fin de semaine dernière.

«Les appels ont complètement explosé! Je dirais qu’on a reçu entre 30% à 40% de plus d’appels qu’un lundi normal. [...] Ce phénomène est vraiment lié [aux drames] qui sont survenus à Saint-Lambert, Repentigny et Lévis», soutient Pascal Bruneau, vice-président chez Clôture de piscine Enfant Sécure, à Lavaltrie dans Lanaudière.

Samedi, un enfant de 4 ans a perdu la vie dans la piscine familiale de sa maison à Saint-Lambert, en Montérégie. Un peu plus tôt, dans la même journée, une tragédie semblable avait été évitée de justesse à Lévis avec un enfant de 5 ans.

Dimanche, un enfant reposait entre la vie et la mort après avoir passé près de 20 minutes sous l’eau d’une piscine résidentielle de Repentigny.

Sentiment d’urgence

«Le monde est vraiment pris par le sentiment d’urgence à la suite de ces incidents», estime M. Bruneau.

À cause des températures peu clémentes, les Québécois n’ont pas encore vraiment commencé à se baigner dans leur installation résidentielle, ce qui fait que ces accidents ont sûrement rappelé aux propriétaires qu’il est urgent d’être prêt pour l’été, pense le vice-président de l’entreprise lanaudoise.

Alain Timothy, propriétaire de Clôtures TA à Rawdon, abonde dans le même sens.

«Aussitôt qu’il arrive un évènement du genre, le téléphone sonne. Toujours», soutient Alain Timothy.

Phénomène pas répandu

À Québec, Sylvain Proteau, propriétaire de Clôture GP, n’a pas encore ressenti la même frénésie, ce qui ne manque pas de le surprendre.

«Habituellement, aussitôt qu’il se passe quelque chose en rapport avec les piscines, comme des accidents ou des changements de règlementation, le téléphone ne fait que sonner. Mais là, je n’ai reçu aucun appel», explique le chef d’entreprise.

Selon Sylvain Proteau, c’est surtout le changement de règlementation qui remplit les cahiers de rendez-vous des entrepreneurs.

En 2021, Québec a annoncé que, pour réduire les risques de noyade en milieu résidentiel, les propriétaires des piscines construites avant 2010 auront jusqu’au 1er juillet 2023 pour se conformer au nouveau règlement. Ces derniers profitaient d’un droit acquis qui leur permettaient de ne pas construire de clôture autour de leur point d’eau. Après le 1er juillet 2023, ce droit acquis disparaîtra entièrement.

Entre la pénurie de main-d’œuvre chez de nombreuses entreprises, les difficultés d’approvisionnement de matériaux, et les clients qui s’y prennent dans de nombreux cas à la dernière minute, le temps d’attente se fait sentir.

Chez Clôtures Frost, dans la grande région de Montréal, il n’y a plus de disponibilités avant le mois de décembre, explique-t-on au Journal.

Même chose du côté de Clôtures des Patriotes, à Mont-St-Hilaire.

«On est surachalandé. On est déjà en train de remplir le mois de mai 2023, donc on a vraiment beaucoup de demandes, et les tristes évènements ne font pas vraiment monter ou descendre le nombre d’appels que l’on reçoit», explique-t-on.