Eau potable : la Ville de Québec modifie son règlement pour accommoder les Mosaïcultures

L’organisation des Mosaïcultures peut pousser un soupir de soulagement, moins de 10 jours avant la grande ouverture de son exposition, alors qu’une modification au nouveau règlement sur l’utilisation de l’eau potable permettra l’arrosage des végétaux lorsque ce sera nécessaire.

En mai dernier, la Ville avait annoncé un resserrement majeur dans la réglementation de l’utilisation de l’eau potable. Celui-ci limitait l’organisation à procéder à l’arrosage de ses six millions de végétaux à trois jours par semaine, entre 20h et 22h.

Selon Lise Cormier, directrice générale et vice-présidente exécutive de Mosaïcultures Internationales de Montréal, il était impossible d’entretenir les végétaux avec autant de limitation.

Cette contrainte venait du fait que les Mosaïcultures était considéré comme un événement – une exposition horticole - et non une production horticole.

Mme Cormier avait d’ailleurs dénoncé la situation dans un texte publié par le Journal.

Toutefois, une modification au nouveau règlement a été apportée, le 8 juin dernier, avant l’adoption finale de celui-ci. Elle assimile désormais une exposition horticole d’envergure à une production horticole, qui n’est pas assujettie à la réglementation.

Compensation à payer

Ce revirement de situation peut surprendre, alors que le maire de Québec, Bruno Marchand, avait mentionné il y a deux semaines qu’il ne voulait pas créer deux catégories de citoyens en limitant l’usage d’eau pour l’un et en permettant l’usage sans restriction pour l’autre.

Le maire se défend toutefois que la modification du règlement résulte des recherches de solution qui étaient discutées, depuis l’annonce du resserrement des directives de l’utilisation de l’eau potable.

«Ils sont considérés comme une production horticole [...] On les taxe, on leur charge plus d’argent – ce que l’on fait pas aux citoyens – pour compenser le fait qu’ils ont besoin d’eau en plus grande quantité», fait valoir M. Marchand.

Il a également évoqué le système d’irrigation électronique goutte à goutte utilisé par l’organisation des Mosaïcultures, qui est très performant en termes d’économie d’eau.

«Malgré ça, on les traite comme une production horticole, comme certaines de nos pépinières et autres productrices horticoles sur le territoire, et ils ont une compensation à payer, ce que les citoyens n’ont pas», renchérit le maire.

Il s’agit d’un principe d’utilisateur-payeur et un montant sera facturé selon l’usage qu’ils feront pour toute la durée de l’exposition.

Pour sa part, Mme Cormier a indiqué être satisfaite du dénouement.

«C’est une solution qui nous convient parfaitement. Nous sommes à quelques jours de l’ouverture, dans les derniers préparatifs et nous avons très hâte d’accueillir les gens!», a-t-elle mentionné.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla