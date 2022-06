PICHETTE, Joseph



Cher JosTe voilà rendu à destination, tu es rentré à la maison comme tu le voulais. Maintenant, tu vas pouvoir jouer de l'accordéon et faire rire comme tu as toujours su si bien le faire. Tu as retrouvé tous ceux qui t'ont accompagné dans ta vie terrestre et je suis certaine qu'ils étaient tous là à t'attendre, bras ouverts. Bon voyage Jos et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Nous t'aimons tant.À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 mai 2022, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédé M. Joseph Pichette, fils de feu M. Léon Pichette et de feu dame Marie-Blanche Asselin. Il demeurait à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de là au cimetière Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux : Maryse, Annie (James), Marlène (Richard), Carl (Louise), Eveline (Donald), Olivier (Mireille), Marjolaine (Felix) et leurs enfants, les nièces par alliance, Dorothy et Josée; ses amis et voisins qui comptaient pour lui et tous ceux qui de près ou de loin l'appréciaient et ont fait partie de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchdequebec.org