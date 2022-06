Finale de la Coupe Stanley: l’Avalanche prend les devants sur le Lightning

On s’attendait à un duel de titans entre le Lightning de Tampa Bay et l’Avalanche du Colorado, et c’est ce à quoi on a eu droit. Les «Avs» ont remporté le premier match de la finale de la coupe Stanley 4 à 3 en prolongation, mercredi à Denver.

• À lire aussi: Rencontre avec Gary Bettman: Eric Girard charmé... par Wayne Gretzky

• À lire aussi: LNH: Makar et Vasilevskiy comme prétendants au trophée Conn-Smythe

C’est le Suédois Andre Burakovsky qui a joué les héros en prolongation. Valeri Nichushkin lui a servi une brillante passe en zone offensive pour lui permettre d’inscrire son deuxième but printanier au moment le plus opportun.

Malgré quelques moments de difficulté, l'Avalanche a eu l'ascendant lors de ce premier match. Andrei Vasilevskiy a dû repousser 38 tentatives adverses, bien plus que les 23 tirs du Lightning.

AFP

Après un départ en dents de scie, les «Bolts» se sont mis en marche en deuxième période. Ondrej Palat a d’abord complété un superbe jeu de passe orchestré par Nikita Kucherov. Mikhail Sergachev a ensuite enfilé l’aiguille grâce à un tir de la pointe 48 secondes plus tard pour créer l’égalité.

Les joueurs de l’Avalanche n’ont pas attendu pour chasser la rouille, neuf jours après leur dernier duel contre les Oilers d’Edmonton. C’est davantage Vasilevskiy qui ne semblait pas au sommet de sa forme en début de rencontre. Gabriel Landeskog, Nichushkin et l’ancien du Canadien de Montréal Artturi Lehkonen l’ont tous démystifié en première période.

Nick Paul a complété la marque du côté des «Bolts» à l'aide d'une manœuvre quelque peu maladroite en échappée en première période que Darcy Kuemper aurait sûrement aimé revoir.

Le deuxième match de la finale de la coupe Stanley aura lieu samedi, encore une fois à Denver.