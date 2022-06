Glissement de terrain à La Baie: possible que certains ne retrouvent jamais leur maison

LA BAIE | La ville de Saguenay a fait le point mercredi midi sur le glissement de terrain survenu en soirée lundi dans le secteur La Baie. Parmi les scénarios étudiés, celui de voir certaines des 79 personnes évacuées ne jamais pouvoir retrouver leur maison est malheureusement toujours sur la table.

Le porte-parole de la ville Dominic Arseneau a précisé qu’aucun scénario n’est définitif puisque plusieurs analyses restent à être complétées. Mais le nuage noir qui plane sur la tête de certains résidents de l’avenue du Parc, située tout en haut du talus qui s’est effondré, pourrait s’assombrir à la suite des expertises.

Le risque de voir un nouveau glissement emporter de nouvelles résidences est notamment toujours présent confirme la ville.

«Quand on est en état de sinistre imminent, ça signifie que peut-être il n’y aura plus aucun décrochage ou peut-être qu’en fin de semaine une maison va tomber, mais on est vraiment dans la spéculation pure», explique M. Arseneau.

L’autre scénario catastrophe pour les sinistrés serait celui de ne jamais pouvoir réintégrer leur domicile en raison du risque.

«Oui, la possibilité existe», confirme le porte-parole.

«Tous les détails des programmes [d’aide] vont être donnés demain [jeudi] à nos citoyens et par la suite, tout dépendant des scénarios qui vont se produire avec les analyses de sol, les possibilités des programmes vont s’ajuster à savoir s’ils font des modifications de sol ou une expropriation, ça va rester à déterminer», a ajouté Steeve Julien, directeur adjoint du Service incendie de Saguenay et coordonnateur de la Sécurité civile.

Au total, 24 résidences sont toujours évacuées par les autorités, pour un total de 79 personnes. Actuellement, deux ou trois résidences sont dans une position critique le long du cratère qui s’est formé tout en bas de leur terrain.

Météo capricieuse

Si la journée ensoleillée de mercredi donne un peu de répit aux services d’urgence pour sécuriser le site et procéder à certains travaux préliminaires, le portrait se compliquera à compter de jeudi avec le retour de la pluie. Évidemment, les caprices de Dame nature ne sont pas les bienvenus à La Baie.

«C’est sûr que la pluie n’est pas notre amie en ce moment, personne ne se mets la tête dans le sable à ce niveau-là», convient Dominic Arseneau, confirmant l’attention particulière qui sera portée aux prévisions.

«S’il y a une averse qui s’en vient, le site va demeurer sous surveillance, parce qu’il y a un risque réel d’un nouveau décrochage du talus.»

Météo Média prévoit des accumulations de 15 à 20 millimètres pour le secteur de La Baie jeudi, et un autre 10 millimètres supplémentaire vendredi.

Résidents aux aguets

La ville a également confirmé que la catastrophe de lundi et ces prévisions météo peu favorables avaient soulevé des inquiétudes chez des résidents d’autres secteurs semblables. Le territoire de ville Saguenay compte 350 talus semblables à celui de la 8e avenue qui sont inspectés annuellement par des équipes d’ingénieurs pour y déceler tout mouvement de sol.

«Pour l’instant, on est à 9 appels de citoyens qui nous ont appelés pour des talus. [...] Ces appels sont transmis au service du génie qui est déjà en train d’évaluer ce qui est arrivé sur chacun de ces appels-là», souligne Dominic Arseneau, précisant que les citoyens ont évidemment été alarmés par l’événement de lundi, ce qui les pousse à porter une attention particulière à tout mouvement sur leur terrain.

Des vérifications ont également été faites par les pompiers de Saguenay dans certains secteurs au cours des dernières heures et trois résidences ont aussi dû être évacuées du côté de Saint-Fulgence en raison de glissements de terrain.