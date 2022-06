L’impatience est à son comble envers le syndicat des ingénieurs

Après 10 offres gouvernementales et maintenant près de 300 chantiers affectés, le niveau d’impatience de plusieurs ministres est à son comble envers le syndicat des ingénieurs, qui se défend de prendre les infrastructures routières en otage.

Tel que rapporté dans nos pages, mercredi, 278 chantiers routiers ont dû être retardés, suspendus, reportés ou encore sont à risque de l’être en raison de la grève des 1800 ingénieurs de l’État québécois, qui doit reprendre le 21 juin.

La présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel, qui a confié à notre Bureau parlementaire que plusieurs de ces retards «ne seront pas rattrapables», en a rajouté une couche à son arrivée à la réunion hebdomadaire conseil des ministres.

«On ne peut pas accepter, année après année, négociation après négociation, que les ingénieurs prennent les chantiers en otage! À un moment donné, il va falloir aller au bout du processus», a-t-elle martelé.

Questionnée à savoir si le recours à une loi spéciale pour imposer les conditions de travail et mettre fin au conflit de travail était envisagé, je n’en suis pas là», a d’abord indiqué Mme LeBel aux journalistes, sans pour autant écarter cette possibilité.

Puis, «on n'en est pas du tout là et ce n'est pas dans les plans», a-t-elle précisé un peu plus tard, dans une déclaration écrite transmise au Journal.

Retards

«Il y aura des retards, assurément. La majorité des chantiers aurait dû débuter voilà quelques semaines déjà, donc on demande aux ingénieurs de retourner à la table de négociation», a commenté à son tour le ministre des Transports, François Bonnardel.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, a déploré elle aussi, les impacts sur plusieurs chantiers routiers dans la région de Montréal, dont elle est responsable.

C’est notamment le cas des travaux prévus sur les tunnels Ville-Marie et Viger, à Montréal, de même qu’à l’intérieur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

«Il y a eu maintes et maintes propositions qui ont été faites par le gouvernement, a souligné Mme Rouleau. Là, à un moment donné il faut être conséquent et se rendre compte que ce type de geste (la grève), bien ç’a des impacts, évidemment sur les infrastructures, mais (aussi) sur les citoyens. Il faut en arriver à un terrain d’entente.»

Le syndicat se défend

«Ce n'est pas moi qui prends les infrastructures en otage», s’est défendu le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin, qui accuse le gouvernement d'avoir reculé sur ses propres offres, depuis le 31 mai dernier.

«Ils prennent la même poignée de change, la brassent et la remettent sur la table», a illustré le président du syndicat, qui réclame un traitement plus équitable pour l’ensemble de ses membres par rapport aux conditions du marché.

Contrairement à ce qu’affirme la ministre LeBel, M. Martin considère que c’est le gouvernement qui manque de sérieux dans son approche.

«Ils ont envoyé un nouveau négociateur... Il est arrivé pas de crayon, pas de papier», a raconté le leader syndical.

«Ce n’est pas sérieux, a tenu à réagir Mme LeBel. Je ne peux pas croire qu’on parle d’un crayon oublié alors qu’il y a des enjeux importants à régler. Il serait plus utile de venir à la table et de négocier.»