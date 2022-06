«La France va cramer» : un présentateur météo change sa façon d’annoncer les prévisions

«La France, clairement, va cramer cette semaine. On étouffe! Mais qui a envie d’avoir 37 degrés en juin? C’est dingue!»

• À lire aussi: Une vague de chaleur exceptionnelle se déploie sur la France

• À lire aussi: Inondations, incendies et canicule : les États-Unis aux prises avec les catastrophes climatiques

Marc Hay, le présentateur météo de BFMTV est sorti du cadre habituel et des mots qu’il utilise normalement pour avertir les Français de la canicule très sérieuse qui touchera le pays cette semaine.

Sur les ondes de la chaîne de nouvelles, il a expliqué avoir voulu changer de ton parce que le discours habituel n’est plus entendu par le public.

«Il faut changer notre manière de parler de ça parce que ça n’imprime pas. [...] Il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer ce n’est que la face cachée de l’iceberg. L’été ne fait que commencer et d’autres vagues de chaleur et canicules sont possibles et tout ceci va aller en s’aggravant.»

Canicule: les températures sont 10 à 15°C au-dessus des normales de saison pic.twitter.com/wxDEs1secX — BFMTV (@BFMTV) June 14, 2022

Il assure que le but n’est pas de faire peur, mais sensibiliser d’une nouvelle manière la population.

La canicule en France devrait durer au moins jusqu’à samedi avec un pic d’intensité jeudi, vendredi et samedi.

🗯 "La France va cramer"



Le coup de gueule de @Marc_Hay_BFMTV sur la canicule pic.twitter.com/TuGBPu8EfO — BFMTV (@BFMTV) June 15, 2022

Des températures de 37 à 38 degrés sont prévues dans le sud-ouest en journée. Les températures demeureront élevées même la nuit avec 28-29 degrés Celsius vers minuit.

Vendredi, 42-43 degrés sont attendus dans l’ouest et le sud-ouest du pays, des records de chaleurs qui pourraient être ainsi battus.