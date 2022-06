Les Capitales sans réponse à New York

Pour une rare fois cette saison, les cogneurs des Capitales de Québec ont peiné à s’illustrer, mercredi à Pomona. Les «Caps» ont perdu 6 à 1 face aux Boulders de New York.

Pas moins de six lanceurs ont occupé le monticule pour les favoris de la foule et aucun d’entre eux n’a travaillé plus de deux manches et deux tiers. Ce pari semble avoir rapporté, alors que seul Alex Mack a permis un circuit à Pedro Gonzalez en fin de rencontre.

Andrew Hammond (1-0) a signé sa première victoire de la saison.

David Vinsky a mis le match hors de portée des Capitales en septième manche en réussissant un circuit de trois points aux dépens de Joel Huertas. Tout juste avant, Steven Figueroa avait porté la marque à 3 à 0 grâce à un simple de deux points.

John Witkowski (3-1) n’a accordé qu’un point mérité sur sept coups sûrs en trois manches, mais a encaissé le revers.

Les hommes de Patrick Scalabrini avaient remporté le premier duel de la série de trois matchs mardi.

Les Aigles s’écrasent en fin de match

À Ottawa, les Aigles de Trois-Rivières n’ont pu résister à une poussée des Titans en fin de rencontre et ont plié l’échine 9 à 7.

Les favoris de la foule ont marqué trois points en sixième manche, avant d’en ajouter deux en septième pour sceller l’issue du match. Rodrigo Oroczo a connu un match exceptionnel, lui qui a produit quatre points et cogné un circuit.

James Bradwell (1-2) a ajouté une défaite à son dossier, mais Sam Belisle-Springer a grandement peiné comme lanceur partant. Il a accordé sept points mérités sur 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail.

Gavin Sonnier (3-0) a ajouté une victoire à son dossier, tandis que Kevin Escorcia a signé son huitième sauvetage de la saison.