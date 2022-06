«Les enfants de la télé»: une dernière journée de tournage au mythique Studio 42 de Radio-Canada

L’équipe des «Enfants de la télé» aura été la dernière, mercredi, à enregistrer dans le mythique Studio 42, installé dans les sous-sols de la tour brune de Radio-Canada, à Montréal.

C’est à cet endroit qu’on a tourné toutes les saisons de «Tout le monde en parle», mais aussi des classiques du petit écran comme «Le travail à la chaîne», «Les démons du midi», «Star d’un soir» et «La fureur», pour ne nommer que ceux-là. C'est même là qu'ont eu lieu les soirées électorales, dont celle du référendum de 1980.

Comme c’était une journée spéciale, l’animateur André Robitaille et sa nouvelle complice Mélanie Maynard ont accueilli les médias et parlé de la 13e saison des «Enfants de la télé», qui sera présentée à compter de septembre. Huit émissions ont déjà été mises en boite dans un tout nouveau décor, qui reste tout de même collé au précédent, exception faite du grand escalier latéral qui a cédé sa place à quelques marches plus discrètes.

PHOTO COURTOISIE

Parmi les invités qui se sont prêtés au jeu pour la prochaine saison, il y a Pierre Bruneau, Guillaume Lambert et Marjo, qui a eu droit à un spécial tête d’affiche au cours duquel elle a chanté son succès «Illégal» avec Hubert Lenoir. «C’était un moment extraordinaire et je trouve que ça raconte bien les "Enfants de la télé". On prépare des choses, mais il y a toujours des surprises, c’est le bonheur pour le téléspectateur et pour nous», a dit André Robitaille.

On tournait deux épisodes, mercredi, dont un spécial tête d’affiche consacré à Micheline Lanctôt. Le nouveau décor peut accueillir 100 personnes et on mise cette fois sur trois écrans géants pour mettre davantage en valeur les archives, à la fois en studio et à l’écran. L’ancienne table, qui pesait une tonne aux dires du producteur délégué Benoît Léger, de Fair-Play, a été remplacée par une nouvelle moins lourde.

PHOTO COURTOISIE

Beaucoup de pleurs

Mélanie Maynard n’a pas encore pris toutes ses marques après quelques émissions enregistrées, admettant aux journalistes qu’elle jette souvent un coup d’œil à André Robitaille – son grand-frère, a-t-elle dit – pour savoir si elle est allée trop loin dans un commentaire. Elle veut prendre sa place, elle qui succède à Édith Cochrane, et souligne au passage ne pas avoir «fait encore de gaffe monumentale». «Je pleure beaucoup trop, tu vas voir c’est le commentaire qui va ressortir!» a-t-elle laissé entendre.

«L’équipe dernière nous a rapidement rapporté qu’il y avait comme quelque chose de naturel [entre nous]. On vient de la même place, de la même école, on a les mêmes références», a-t-elle souligné. Quelques secondes plus tard, André Robitaille a parlé de Mélanie Maynard comme d’une complice surprenante. «Elle a quelque chose – je vais le dire avec amour et c’est elle qui le dit – de mélangé, ce qui fait que c’est très drôle.» La principale intéressée a renchéri en mentionnant qu’elle va peut-être devoir augmenter sa dose de Concerta pour accroître son attention.

André Robitaille a beaucoup travaillé au Studio 42, notamment pour l'émission jeunesse «Vazimolo» dans la première moitié des années 90. Il a dit à la blague avoir «volé» quelques panneaux pour ne pas oublier.

Le Studio 42, qui a des gradins pouvant accueillir 600 personnes, a été inauguré en 1973. Il était à l’époque l’un des plus vastes du continent, selon Radio-Canada. Le Studio A de la nouvelle Maison de Radio-Canada s'appuie sur la technologie IP et est muni d’un plafond grillagé donnant beaucoup plus de souplesse aux techniciens pour la modulation des différents décors. On y tournera en juillet des épisodes du jeu-questionnaire «Au suivant», animé par Stéphane Bellavance, inaugurant du même coup les lieux.