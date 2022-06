Ligue américaine: le parcours du Rocket de Laval prend fin

Le Rocket de Laval a vu son beau parcours éliminatoire prendre fin en finale de l’Association de l’Est. Mercredi à Springfield, le club-école du Canadien de Montréal s’est avoué vaincu par la marque de 4 à 0 dans le septième duel de sa série face aux Thunderbirds.

Les hommes de Jean-François Houle se sont butés à un Charlie Lindgren en pleine possession de ses moyens. Celui qui avait commencé sa carrière professionnelle au sein de l’organisation du Tricolore, en 2016, a freiné l’ensemble des 34 tirs dirigés vers lui pour signer le blanchissage. Il a été particulièrement efficace lors des deuxième et troisième périodes, bloquant les 13 lancers auxquels il a fait face lors de chacun de ces engagements.

Lindgren a réservé certains de ses plus beaux arrêts contre Danick Martel. L’attaquant qui a dirigé sept tirs sur le filet adverse a, entre autres, raté une occasion en or de réduire l’écart à deux buts au dernier vingt.

Photo AGENCE QMI, SHAE KOHARSKI

Malgré le revers, le club-école du CH pourra être fier de son premier bal printanier depuis qu’il s'est établi sur la Rive-Nord de Montréal, en 2017. Il a d’abord éliminé le Crunch de Syracuse en cinq matchs, avant de balayer les Americans de Rochester pour atteindre ce tour.

«C’est dur à accepter en ce moment, mais au bout de la ligne, je pense qu’il n’y a personne dans cette chambre-là qui peut avoir des regrets. On a tout donné ce qu’on avait, donc il faut vivre avec», de dire le capitaine du Rocket Xavier Ouellet, en conférence d’après-match.

«On a tout donné en tant qu’équipe. Je suis fier des [gars], a ajouté Alex Belzile. Ce n’est pas à toutes les années qu’on a la chance d’aller loin en séries. [Finale d’association] et on était à une victoire de se rendre à la finale. On va reprendre ça l’année prochaine.»

Le désavantage numérique cède

Parfait en 29 occasions après six matchs, le désavantage numérique du Rocket a accordé un premier but aux Thunderbirds, alors qu’ils profitaient de l’avantage d’un homme.

Brandon Gignac était au cachot depuis seulement huit secondes quand Matthew Peca a secoué les cordages au premier vingt, sur la 30e tentative de la série des siens.

Photo AGENCE QMI, SHAE KOHARSKI

«Ils ont bien sorti. Ils ont compté le premier but, de dire l'entraîneur-chef Houle. Il faut leur donner le crédit, ils ont joué un très bon match. Je pense que c’était leur meilleur match de la série. Ils ont mis beaucoup de pression sur nous pis ils ont réussi à compter sur un avantage numérique. Ils avaient le vent dans les voiles.»

Les favoris de la foule ont semblé y prendre goût, puisque Nathan Todd a aussi trompé la vigilance de Cayden Primeau alors que son équipe jouait avec un homme en plus. Primeau a finalement réussi 36 arrêts, lui qui a aussi cédé devant Dakota Joshua. Ce dernier a aussi complété la marque dans un filet désert.

C’est donc dire que la finale de la Coupe Calder opposera les Thunderbirds aux Wolves de Chicago.