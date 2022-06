Près de 300 chantiers routiers affectés par la grève des ingénieurs

Près de 300 chantiers routiers sont déjà retardés ou affectés par la grève des ingénieurs du gouvernement québécois, qui reprendra le 21 juin, à moins d’un règlement d’ici là, déplore la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Même si les ingénieurs sont de retour au travail depuis la semaine dernière, le mal est déjà fait.

Selon les plus récents chiffres obtenus par notre Bureau parlementaire, un total de 278 chantiers routiers sont présentement affectés par le conflit de travail avec les 1800 ingénieurs de l’État, qui perdure de façon discontinue depuis le 22 avril dernier.

Les impacts sur les travaux se déclinent comme suit:

150 chantiers retardés

32 chantiers suspendus

26 chantiers reportés

70 chantiers à risque de report

Si elle reconnaît que la suspension de leur grève – la deuxième en moins d’un mois – fait en sorte que «les chantiers progressent», «il y a déjà des retards qui ne seront pas rattrapables», regrette la présidente du Conseil du trésor.

Au moment de s’entretenir avec Le Journal, elle était toujours sans nouvelles du syndicat, qui a reçu, jeudi dernier, une 10e offre patronale bonifiée.

Impatience

«Qu’est-ce qu’ils attendent?», s’impatiente Mme LeBel. «Une négociation, c’est une conversation. Cette conversation ressemble plus à un monologue, parfois, de la part du gouvernement.»

Si les ingénieurs tardent à se remettre à table pour négocier et s’entendre avec le gouvernement, les conséquences sur les chantiers routiers ne feront que s’aggraver.

«La saison [des travaux routiers] est courte au Québec, rappelle Mme LeBel. [...] C’est n’est pas comme si on était dans un pays où on peut construire à l’année.»

La ministre responsable des négociations avec les employés de l’État peine aussi à suivre le plan de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ).

«Je ne comprends pas leur stratégie de: part en grève générale illimitée, suspend, revient, repart... J’ai l’impression qu’ils jouent le temps, ils jouent l’horloge», a dénoncé Mme LeBel, en risquant une analogie sportive.

«Ils prennent les infrastructures en otages», a-t-elle répété.

Sécurité

La présidente du Conseil du trésor se fait toutefois rassurante quant à la sécurité des infrastructures routières affectées, puisque la réalisation des travaux les plus urgents est assurée en vertu d’une entente sur les services essentiels.

Rappelons qu’au début mai, le syndicat des ingénieurs s’était inquiété publiquement de l’intégrité de plusieurs structures routières, dont les ponts de Québec et Pierre-Laporte, en s’appuyant sur des affidavits déposés par l’employeur devant le Tribunal administratif du travail.

«Je trouve déplorable qu’on ait même agité cet épouvantail-là», déplore Mme LeBel.

La dernière offre soumise aux ingénieurs prévoit de faire passer la semaine de travail de 35 à 37,5 heures, et leur rémunération de 53 600$ à 62 600$ par année au 1er échelon, et de 95 800$ à 125 300$.

Vérification faite hier, le président de l’APIGQ, Marc-André Martin, envisage toujours de retourner en grève le 21 juin. «Rien ne nous laisse croire que l’employeur nous fera une offre satisfaisante [d’ici là]», a-t-il indiqué.

EXEMPLES DE PROJETS AFFECTÉS:

Pont de l’Île-d’Orléans entre Québec et l’Île-d’Orléans – Reconstruction/Retard sur l’échéancier

Pont de Québec entre Québec et Lévis, tablier – Reconstruction/Retard dans la préparation des plans et devis

Pont Laviolette entre Trois-Rivières et Bécancour, dalle – Réfection/Retard dans le début des travaux qui étaient initialement prévus à l’automne

Tunnels Ville-Marie et Viger – Montréal – Réfection/Impact sur l’échéancier

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Montréal et Longueuil – Réfection/Impact sur l’échéancier

Autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel – Élargissement et réaménagement/Retard dans le début des travaux

Autoroute 19 entre Laval à Bois-des-Filion – Construction/Risque de retard dans le lancement des AO du lot 2

Autoroute 30 entre Brossard et Boucherville – Élargissement/Retard dans tous les aspects du projet

LE CONFLIT EN QUELQUES DATES:

12 décembre 2019: première offre gouvernementale

9 décembre 2020: deuxième offre

31 mars 2021: troisième offre

23 juillet 2021: quatrième offre

9 novembre 2021: cinquième offre

7 avril 2022: sixième offre

22 avril 2022: début de la grève générale illimitée

10 mai 2022: septième offre

19 mai 2022: suspension de la grève

20 mai 2022: huitième offre

31 mai 2022: neuvième offre

1er juin 2022: reprise de la grève

9 juin 2022: 10e offre patronale bonifiée et 2e suspension de la grève

21 juin 2022: date prévue pour la reprise de la grève