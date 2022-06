Quand le français n’est plus diversité

J’ai connu l’époque où une bataille mondiale était menée pour préserver la diversité culturelle. Craignant que la mondialisation du commerce conduise à renforcer l’hégémonie culturelle des États-Unis, plusieurs pays ont développé des mécanismes pour protéger la diversité des cultures et des langues.

Des leaders de partout ont signé une convention sur la diversité culturelle au début des années 2000. Non, tout le cinéma du monde ne devait pas être américain et en anglais. Non, toute la musique du monde ne devait pas être américaine et en anglais. La culture devrait exprimer la pluralité des identités.

Le Québec fut particulièrement actif dans ce mouvement. Évidemment, les Hongrois et les Finlandais sont soucieux de protéger leur culture, mais ils le font sur un continent où les langues et les cultures sont multiples. Dans le cas du Québec, la menace est plus évidente : six millions de francophones entourés.

Ne ratez pas l'émision de Mario Dumont diffusée chaque jour en direct ou en balado, dès 15 h 30 sur QUB radio :

Fort mouvement

Le gouvernement du Québec, comme notre milieu artistique, voyait dans une entente large sur la diversité culturelle l’occasion d’être moins isolé. Maintenir une culture qui s’exprime en français au Québec faisait dorénavant partie de l’objectif mondial de diversité culturelle.

Il était clair à l’époque que, dû à la force du nombre et à la puissance des États-Unis, l’anglais devenait une langue toute-puissante. L’anglais devenait la langue de la mondialisation, prenant un statut impérial sur la planète.

Au Québec, les mouvements de gauche ont joué un rôle de leadership pour la diversité culturelle. Plus critique de la mondialisation, la gauche mettait en garde contre l’impérialisme de la langue anglaise. Elle appelait nos élus à s’intéresser à la diversité culturelle et à s’associer aux autres nations qui y tenaient.

Je manque de mots pour décrire le tête-à-queue qui s’est opéré dans les mouvements de gauche. Le courant woke a tout fait basculer. La défense du français ne semble plus désormais s’intégrer dans un effort louable pour éviter l’hégémonie d’une seule langue et d’une seule culture.

Bienvenue en 2022

Voici ce qui se passe en 2022.

Lorsque le gouvernement du Québec tente d’assurer la pérennité du français en établissant que les nouveaux arrivants devront fonctionner en français, c’est le français qui devient la langue de l’impérialisme. C’est le français qui devient cette langue hégémonique qu’on impose par la force à de pauvres minorités. La gauche canadienne dénonce !

De l’autre côté, lorsque le gouvernement fédéral procède à la nomination de ses officiers majeurs, l’obligation de parler français devient un encombrement. Le gouvernement Trudeau a décidé de passer outre la maîtrise du français en nommant la gouverneure générale.

Mary Simon a des origines autochtones, c’est le genre de diversité que veut le Canada. Elle ne parle pas français, tant pis. Au Canada anglais, on rêve de plusieurs autres personnes issues de la diversité mais qui ne parlent pas français. Si on refuse de les nommer pour cette raison, quel recul !

Dans les deux exemples, la nouvelle conclusion canadienne est : le français est l’ennemi de la diversité !

Le monde à l’envers.

Bienvenue au Canada version 2022.