La taxe scolaire augmentera de maximum 3%

En plus de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, les Québécois verront aussi la taxe scolaire augmenter. Mais, le gouvernement limitera cette hausse à 3 % afin d’éviter un choc tarifaire.

• À lire aussi: Le PQ veut une loi pour geler les tarifs des sociétés d’État

Les Centres de services scolaires sont également durement frappés par l’inflation. Ils prévoyaient même une augmentation de la facture de taxe scolaire de 17%.

Ces hausses sont habituellement payées par les contribuables afin que les Centres puissent payer les dépenses supplémentaires liées aux services scolaires et aux ajustements salariaux.

Or, à l’aube des élections, le ministre des Finances Éric Girard annonce qu’il limitera la hausse de la taxe scolaire de 2% à 3%.

À titre d’exemple, le propriétaire d’une maison évaluée à 350 000 $ aurait subi une hausse de l'ordre de 60 $. En intervenant, cette augmentation sera de 10$, indique-t-il.

Le manque à gagner des Centres de services scolaires sera comblé par une aide financière annuelle de 173 millions $ du gouvernement.

Pas électoraliste

«Les gens qui sont propriétaires de maison font face à la hausse de l'inflation, comme tout le monde, mais ils ont aussi un facteur multiplicateur, qui est la hausse des taux d'intérêt. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des hypothèques à taux variable», a ajouté le ministre des Finances, plaidant qu’il ne s’agit pas d’une mesure électoraliste. «Il fallait annoncer ça aujourd'hui. Le taux de taxe scolaire va être publié aujourd'hui. Les comptes de taxes seront transmis au mois de juillet.»

Après les chèques de 500$, il s’agit d’une mesure supplémentaire qui s’ajoute afin de contrer la hausse du coût de la vie. Ainsi, l’inflation force Québec à réajuster le tir et à piger dans ses réserves afin d’aider les familles et maintenir les services.

Plus que prévu

Avec cette hausse du coût de la vie, s’ajoute le risque d’une récession. Mercredi, la réserve fédérale des États-Unis a d’ailleurs haussé son taux directeur de 0,75%.

«C'était pleinement anticipé par les marchés», a-t-il affirmé, soutenant que la réserve était en mode rattrapage.

Lors du dépôt du plus récent budget, le ministre Girard estimait les chances d’une récession à 25%. Mercredi, il l’augmentait à 35%. Peu importe, il refuse de dire que la situation se dégrade.

«L'inflation est plus élevée que nous avions prévu, donc les banques centrales doivent resserrer les conditions monétaires de façon plus importante et ça va ralentir l'économie», a-t-il dit.

Cette hausse s’explique par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a mené à la hausse du prix de l'énergie ainsi que par les restrictions sanitaires à Shanghai qui ont entraîné des «goulots d'étranglement» dans les chaînes d'approvisionnement.

«Il faut comprendre l'horizon sur lequel les banques centrales travaillent. On dit qu'une hausse de taux a un impact sur un horizon de 18 à 24 mois», indique le ministre.