Rapport Savoie: une nouvelle entité proposée pour coordonner la santé

Un rapport commandé par le ministre de la Santé Christian Dubé propose la création de cadres locaux, plus près du terrain, mais également la création d’une nouvelle entité chargée d’assurer le suivi des grands projets à l’échelle du Québec.

L’exercice de la sous-ministre Dominique Savoie avait pour but de poser un diagnostic sur la gouvernance du réseau, à la lumière des ratés de la pandémie.

Sans surprise, elle suggère la création de cadres intermédiaires, plus à même de gérer les CHSLD et autres établissements.

La crise de la COVID-19 a mis les projecteurs sur cette lacune, alors que Québec était parfois incapable de savoir ce qui se déroulait sur le terrain.

Plus étonnant, toutefois, le rapport Savoie propose de créer une nouvelle entité chargée d’assurer le grand suivi des projets à l’échelle du Québec.

Encore là, l’apprentissage de la pandémie a démontré les bénéfices de la coordination entre les PDG des CISSS et CIUSSS avec le ministère et les autres grands acteurs du réseau.

« [...] il nous apparaît incontournable que le gouvernement réfléchisse à une révision de plus grande envergure des paliers de gestion actuels par la création d’une nouvelle entité vers laquelle certaines responsabilités du MSSS et du RSSS seraient transférées, ce qui permettrait une coordination optimale », écrit la sous-ministre dans son rapport.

La création d’une telle entité neutre « pourrait s’avérer aujourd’hui pertinente afin de combler les lacunes qui subsistent et alléger la tâche des établissements et des dirigeants, tout en dégageant le MSSS des actions courantes et opérationnelles du RSSS », poursuit-elle.

À titre d’exemple, elle note que « la gestion des grands projets, la responsabilité de la vocation du parc immobilier, certaines fonctions transversales (RH, RF, RI, acquisitions) et les bonnes pratiques cliniques » pourraient être prises en charge par cette nouvelle entité.

En d’autres mots, la sous-ministre propose de nombreuses corrections à la réforme du ministre Gaétan Barrette, qui avait aboli les agences de santé pour centraliser les pouvoirs au sein d’un nombre restreint de CISSS et CIUSSS.

« Toutefois, il faudrait absolument éviter de déstabiliser les structures comme en 2015 », écrit-elle.

Christian Dubé doit s’adresser aux médias en fin d’avant-midi. Jusqu’ici, le ministre avait promis de ne pas s’attaquer à une nouvelle réforme des structures, dans la cadre de son Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, présenté plus tôt ce printemps.

Plus de détails suivront.