Soirée record

La 25e soirée Les Homardises, au profit de la Fondation Cité Joie, présentée le 6 juin dernier sur la scène du Grand Théâtre de Québec, a réuni plus de 400 personnes et permis d’amasser une somme record de 185 000 $. Un don anonyme de 10 000 $, en fin de soirée, a surpris le comité organisateur, qui avait déjà préparé le chèque géant pour la photo habituelle. Fondée en 1990 par les membres du Club Rotary Québec-Est, la Fondation Cité Joie soutient la Corporation Cité Joie dans sa mission première, qui est celle d’assurer le bien-être des personnes handicapées et de leurs aidants (famille, tuteur, etc.) en les accueillants pour des répits et des camps de vacances. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Brochu, président de la Fondation Cité Joie ; William Trudel, président fondateur et chef de direction de Trudel Corporation et coprésident d’honneur de la soirée ; Jessie Boissonneault, présidente du comité organisateur ; Denis Savard, directeur général de Cité Joie et Serge Malaison, directeur général de Voyages Centaure et président élu du Club Rotary Québec-Est pour l’année 2022-2023. (Absent sur la photo, Claude Savard, vice-président Services Financiers Commerciaux RBC Banque Royale, coprésident d’honneur de la soirée).

Maison Oasis de Lévis

Les médias et plusieurs partenaires ont eu droit récemment à la visite inaugurale de la Maison Oasis de Lévis. Née d’un rêve un peu fou d’un groupe de parents d’enfants handicapés de la ville de Lévis, la Maison Oasis est, depuis 2019, un succès d’intégration au cœur de la vie de 14 femmes et hommes de Lévis, âgés de 28 à 60 ans, qui vivent avec un handicap. Ils sont entourés et accompagnés par une quinzaine d’employés, le tout coordonné par Katy Labrecque. Située sur la rue Saint-Georges à Lévis, la Maison Oasis fut construite avec l’aide de très nombreux partenaires au coût de près de 2,9 M$ millions de dollars, dont 1,3 M$ par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le gouvernement du Québec. Sur la photo, de gauche à droite : David Montminy, président du CA de la Maison Oasis ; Denis Beaumont, membre du comité de parents à l’origine de la construction, père de Grégoire, résident de la Maison Oasis, et Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière à l’Assemblée nationale du Québec.

Le tournoi Steve-Lachance

Après deux ans d’absence, le tournoi de balle Steve Lachance sera de retour du 29 au 31 juillet au terrain de Courville. Parallèlement au tournoi, une collecte de fonds est tenue pour venir en aide à Steve Lachance (photo), rendu quadriplégique à la suite d’un accident lors d’un match de hockey. Ne possédant pas d’assurance pour l’invalidité, Steve a toujours pu compter sur votre générosité au fil des ans avec les profits de son tournoi de balle présenté à Courville, qui lui assurent une certaine pérennité financière pour l’année. Vous avez deux façons d’aider Steve : par un virement bancaire (Interac) dans le compte du tournoi : tournoistevelachance@gmail.com. Question secrète : Tournoi. Réponse : Courville. Par chèque via la poste : Tournoi Steve Lachance, 2351-A, avenue Larue, Québec. G1C 1L4. Merci au nom de Steve.

En souvenir

Le 15 juin 2007. À l’âge vénérable de 83 ans, Bob Barker (photo) tire sa révérence du célèbre quizz télévisé américain The Price Is Right, qu’il aura animé en continu depuis le 4 septembre 1972 sur la chaîne CBS pour un total de 6 586 émissions en 35 ans.

Anniversaires

Me Stéphane Harvey (photo de gauche) avocat, associé principal de l'étude Harvey Jean avocats et Consul honoraire du Togo et gouverneur de la Fondation du Barreau, 55 ans...Me Abdulkadir Abkey (photo de droite), de chez Abkey Avocat Inc., 44 ans...Philippe Barbasch, d’Importations épicuriennes, 64 ans...Justin Leonard, golfeur américain (PGA), 50 ans...Marie-Hélène Fortin, violoniste et chanteuse québécoise membre du groupe Mes Aïeux...Chantal Cadieux, romancière, dramaturge et scénariste québécoise, 55 ans...Courteney Cox, actrice de cinéma et de télé, 58 ans...Mario Gosselin, gardien de buts (1983-94) Nordiques, Kings, Whalers) 59 ans.

Disparus

Le 15 juin 2021 : Robert DesRoches (photo), 91 ans, acteur québécois qui a joué dans plusieurs films et télé-séries et qui a été le faire-valoir de Gilles Latulippe aux Théâtre des Variétés durant plusieurs décennies... 2019 : Franco Zeffirelli, 96 ans, réalisateur italien, chantre d’un cinéma d’esthète étudié auprès de son maître Luchino Visconti et inspiré des chefs-d’œuvre de la littérature anglaise et des grands opéras.... 2018 : Matt Murphy ou Guitar Murphy, 88 ans, guitariste américain de blues... 2017 : Danny Schock, 68 ans, hockeyeur qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins lors de la saison 1969-1970... 2015 : Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec... 2015 : Jean Doré, 70 ans, 39e maire Montréal, de 1986 à 1994... 2014 : Casey Kasem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale... 2011 : Jackie LeClair (photo) 82 ans, ancien joueur des Canadiens de Montréal et des As de Québec (1958-1962) ... 2006 : Raymond Devos, 83 ans, humoriste belge... 1996 : Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse de jazz... 1989 : Maurice Bellemare, 77 ans, ancien ministre de l'Union nationale, surnommé Le Vieux Lion.