Sous-performance systémique au fédéral

Le gouvernement fédéral possède certains champs de compétence importants : la défense nationale, les affaires étrangères, la gestion des frontières et la délivrance de certains documents importants.

Et lorsqu’on fait le bilan de sa gestion, on est en droit de s’inquiéter.

Défense nationale

Équipements en décrépitude, scandales de harcèlement sexuel, sous-financement chronique... Chaque fois que l’on aborde la question de notre défense nationale, c’est pour illustrer à quel point elle est négligée, voire méprisée, et ce, depuis plusieurs décennies. Imaginez un seul instant que Vladimir Poutine décide d’attaquer un pays membre de l’OTAN et que nous soyons obligés de prendre part activement à une guerre. On va faire pitié avec nos slingshots.

Affaires étrangères

Deux fois plutôt qu’une, nous avons perdu la course pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. La première fois, nous nous sommes inclinés devant le Portugal, la seconde, devant l’Irlande et la Norvège. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Canada n’est plus qu’un poids plume sur l’échelle internationale. Les relations avec la Chine sont tendues et celles avec les États-Unis sont acceptables, sans plus. Quelle est la doctrine canadienne en matière de diplomatie ? Mystère et boule de gomme.

Gestion des frontières

Nous n’avons qu’une seule frontière terrestre et nous ne semblons pas être en mesure de la gérer. En ce qui concerne nos aéroports, ils débordent et font de nous une risée internationale. Mais vous ne pourrez le constater que lorsque vous aurez eu votre passeport, un autre chemin de croix ! Rassurez-vous cependant, le chemin Roxham, lui, est ouvert, et on ne compte pas le fermer de sitôt.

Quand je fais le bilan de la piètre performance du gouvernement fédéral dans la gestion de ses compétences, je me dis qu’il devrait se concentrer à regarder dans sa propre cour plutôt que de lorgner les compétences provinciales, notamment en santé.