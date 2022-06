Tramway de Québec: le projet pourrait être carboneutre dès la 9e année d’exploitation

Le futur tramway de Québec, qui doit entrer en service en 2028, pourrait atteindre la carboneutralité dès sa 9e année d’exploitation, en 2037, conclut un nouveau rapport consacré aux GES.

Les études de 2019, qui prévoyaient une économie de 60 000 tonnes de GES d’ici 2041, ont dû être mises à jour en raison de l’évolution du projet (moins de stations, un tunnel plus court au centre-ville, etc.) et du changement de tracé, plus court, qui desservira désormais le secteur D’Estimauville à Beauport au lieu de Charlesbourg.

La nouvelle étude réalisée par Systra Canada – qui collabore avec la Ville de Québec depuis plusieurs années – conclut désormais à une économie ou à un «gain net» de 89 000 tonnes de CO 2 à l’horizon de 2041, même si phase de construction du projet entraînera à elle seule l’émission de 127 000 tonnes de CO 2 .

Cette «dette» carbone sera «remboursée» intégralement à l’an 11 de la phase d’exploitation, a-t-on d’abord exposé. Mais en tenant compte de la stratégie de végétalisation de l’administration Marchand – qui compte remplacer chaque arbre abattu par 20 nouveaux arbres – l’équilibre carbone du projet pourrait être atteint deux ans plus tôt, à l’an 9.

Un projet «vert»

«La démonstration est faite que nous avons un projet vert malgré le fait que, oui, on est déçus, on doit couper des arbres à certains endroits. Évidemment, ça fait les gros titres, ça préoccupe les gens et ça nous préoccupe également mais ce qui est important de considérer, c’est le bilan total sur l’environnement», s’est félicité le maire de Québec Bruno Marchand, évoquant des bénéfices «énormes».

«En passant, les jeunes arbres captent plus de carbone que les arbres âgés, contrairement à la croyance populaire. On a l’impression que les grands arbres, par leur effet de canopée, captent plus de carbone alors que ce n’est pas vrai», a-t-il ajouté en point de presse.

Lors du dévoilement des résultats, mercredi, l’entreprise Systra dit avoir utilisé une méthode de calcul rigoureuse des GES. Ses projections sont basées principalement sur l’achalandage anticipé et la hausse de la part modale du transport en commun qui pourrait passer de 8,1 % à 10,6 %, grâce au futur tramway 100 % électrique.

Bruno Marchand estime que cette prévision est «conservatrice», et il a fait miroiter des économies de GES encore plus importantes si la part modale augmente davantage.

Cinq fois plus de GES avec un métro

Le maire a également lancé un message aux partisans d’un métro à Québec. «Creuser un tunnel sur toute la longueur, pour faire passer un métro, c’est cinq fois plus d’émissions de tonnes équivalentes en CO 2 par kilomètre pour la totalité du projet. Ça veut dire que ça prendrait 45 ans, grossièrement, avant qu’il soit carboneutre», a-t-il lancé, en s’appuyant sur les données disponibles, quant aux GES, pour les lignes 15 est et ouest du métro de Paris.

