Glissement de terrain: démolition de la maison détruite à Saguenay, de fortes pluies attendues

LA BAIE | Des travaux pour compléter la démolition de la maison détruite par un glissement de terrain lundi soir à La Baie ont été entrepris mercredi matin. Un renforcement du mur qui a probablement sauvé des vies est également au menu alors que de fortes pluies sont à nouveau attendues jeudi et vendredi.

La scène était chargée en émotion mercredi alors qu’une imposante pelle mécanique s’affairait à déplacer ce qui restait de la résidence de la 8e Avenue renversée par la coulée de terre causée par le glissement de terrain survenu lundi. Sur place, un travailleur est parvenu à sortir intact un petit ourson en porcelaine de l’amas de débris. C’est un voisin de la petite famille de cinq enfants qui a récupéré l’objet, bouleversé.

Photo Pierre-Paul Biron

«Je vais leur redonner, c’est peut-être tout ce qui va rester, soupirait Serge Carrier. «C’est ça qui est dur sur les émotions. C’est de voir les choses des enfants se faire démolir comme ça. On réalise encore plus ce matin que ces gens-là ont tout perdu.»

Photo Pierre-Paul Biron

En moins de deux heures, la pelle mécanique avait réduit à néant ce qui restait du deuxième étage de cette maison qui a été renversée par le glissement de terrain par-dessus le mur de blocs de béton qui protégeait les résidences adjacentes. Les débris ont été renvoyés de l’autre côté du muret pour éviter qu’ils poursuivent leur glissade en cas d’un deuxième éboulis.

Patience

Des travaux seront aussi effectués pour renforcer le muret de protection qui a été déplacé de quelques mètres par les tonnes de terres qui ont dévalé le talus lundi soir. Des camions d’excavations s’affairaient mercredi matin à transporter les imposants blocs à l’angle de la 8e et de la 9e Avenue.

Photo Pierre-Paul Biron

Quant aux résidences évacuées au haut du gouffre, leurs occupants ont pu récupérer des effets personnels en soirée mardi, mais devront maintenant patienter avant d’avoir de nouvelles informations. La Ville prévoit une évacuation d’une à deux semaines pour ces gens.

Des équipes de la firme d’ingénierie Englobe étaient sur place mercredi matin pour procéder à des carottages au milieu du rond-point de l’avenue du Parc, où se trouvent deux résidences qui tanguent presque au bord du trou béant laissé par le mouvement de sol.

Des équipes d’experts en mouvements de sol du ministère des Transports sont aussi partie prenante de l’important travail d’analyse qui doit être fait sur place avant que d’importantes décisions ne soient prises.

Photo Pierre-Paul Biron

Bilan à venir

La ville de Saguenay et la sécurité civile doivent faire le point sur la situation en milieu de journée. On devrait en savoir plus à ce moment sur les travaux à venir, mais aussi sur les risques que représentent les sautes d’humeur à venir de Dame nature.

Météo Média prévoit des accumulations de 15 à 20 millimètres pour le secteur de La Baie jeudi, et un autre 10 millimètres supplémentaire vendredi.

Cet autre épisode de pluie fait d’ailleurs craindre les résidents du coin.

«Oh que oui ça fait peur, c’est sûr», confie Serge Carrier, qui a bien failli perdre sa maison dans le glissement de lundi alors que la résidence détruite a arrêté sa course sur son terrain, à quelques mètres du mur de sa maison.

«On espère que les travaux qu’ils font vont aider si jamais il se passe d’autre chose en haut, mais on n’a jamais de garantie, c’est ça qui est inquiétant», ajoute l’homme.

Plus de détails à venir.