Verstappen et Stroll arrivent à Montréal en jets privés

Max Verstappen et Lance Stroll se distinguent parmi les pilotes de F1 en s'offrant le luxe de voyager entre les différents Grand-Prix à bord d'avions personnels.

L’avion personnel de Max Verstappen est arrivé à l’aéroport Montréal-Trudeau mardi soir. Le gagnant du Grand Prix de l’Azerbaïdjan a rapidement quitté les lieux à bord de son avion privé dimanche après-midi. Après une nuit à Monaco, sa ville de résidence, le pilote de l’écurie Red Bull a pris la direction de l’Autriche pour un stop de 24h avant de s’envoler vers Montréal.

Photo COURTOISIE Robert Karam - Pixelimage Inc

Selon le site spécialisé SuperYachtFan, le pilote de l’écurie Red Bull a payé 15 M$ US en 2020 pour l’acquisition de l’avion de type Dassault Falcon 900EX qui appartenait à Richard Branson du Groupe Virgin.

Vidéo Youtube de l’avion en mars 2022 aux Pays-Bays:

Parti de Baku après le Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche après-midi, un Bombardier Challenger 604 est arrivé à Dorval lundi matin après un très bref escale à l’aéroport de Luton au Royaume-Uni. Selon plusieurs sites spécialisés, cet avion est lié à Lance Stroll et son père, Lawrence, un des propriétaires de l’écurie F1 Aston Martin.

Un autre avion lié à Lawrence Stroll a également atterri à Montréal mardi soir. Selon SuperYachtFan, le Global 500 de Bombardier avait un prix au détail de 60 M$ US en 2013 et il en coûte 9 000$ US de l’heure l’opérer.

Les deux avions sont officiellement propriétés de TVPX ARS inc trustee, une compagnie de l’Utah qui offre des services d’immatriculation d’avion.

Vidéo Youtube de l’avion de la famille Stroll filmé en octobre 2021 :