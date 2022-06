FRASER, Christiane



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 26 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Christiane Fraser, épouse de feu monsieur Jean-Paul Fauteux. Elle était la fille de feu dame Germaine Goudreault et de feu monsieur Victor Fraser. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.. Elle laisse dans le deuil ses frères : Guy (feu Renata Lavoie), Claude (Claire Thivierge); sa belle-soeur Liliane Landers et ses enfants ainsi que ses neveux, nièces et amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.