DUVAL, Yvette



À l'Hôpital Général de Québec, le 16 février 2022, est décédée à l'âge de 94 ans et 11 mois, madame Yvette Duval, veuve de monsieur Philippe Hélie, fille de feu Hector Duval et de feu Geneviève O'Sullivan, domiciliée à Québec. La famille de madame Duval accueillera parents et amis au complexede 10h h à 11h30 afin de permettre à la famille de recevoir les marques de sympathie.et de là l'inhumation au cimetière Saint-Pierre de Drummondville. Madame Duval laisse dans le deuil ses enfants: Julien Hélie (Michel Bouchard), Louise Hélie (Ronnie Thériault) et Yvan Hélie (Chantal Théoret); ses petits-enfants: Kim Thériault (Reg Dupuis), Shaun Thériault et Dave Hélie; son arrière-petit-fils Blake Dupuis. Également dans le deuil ses frères et sœurs: Florence, Rose-Marie (Warren Begbie), feu Claire (feu Jean Veilleux), feu Roger (feu Doris Thibodeault), feu Anita (feu Gérard Gagné) et feu Steve Duval (Jeannine Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hélie qui l'ont tous précédée; ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis, sans oublier sa très grande amie Johanne Plamondon qui a toujours été présente avec elle en partageant leurs passions de jardinage, musique et de cours de danse. Un merci spécial à ses proches aidants, son fils Julien Hélie, Augustin Bourque et Michel Bouchard. La famille souhaite remercier le personnel de 3e étage de l'Hôpital Général de Québec, pour les bons soins prodigués depuis ces deux dernières années.