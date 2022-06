MADORE, Monique Lamothe



Au CHLSD Christ-Roi, le 21 mai 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Monique Lamothe, épouse de monsieur André Madore. Elle était la fille de feu monsieur Antoine Lamothe et de feu Madeleine Minguy-Lamothe. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son tendre époux: André Madore; ses garçons: Patrick (Céline Fecteau) et Martin (Myriam Lapointe); ses petits-enfants tant aimés: Antoine (Rosy), Cédrick et Marie-Pier; ses sœurs et son frère: Rita (Richard Lévesque), Jacqueline (feu Yvon Bolduc) et (feu Paul-Émile Cloutier), Lise (feu René Pagé) et son frère André (Gaétane Mercier); ses beaux-parents: (feu monsieur Louis-Philippe Madore) et (feu dame Laurentia Laplante-Madore); ses belles-sœurs: Micheline (feu Fernand Madore), Aline (feu Jean-Louis Madore), feu Jeannine Madore-Chabot (feu Lucien Chabot), feu Laurette Madore (feu Gaston Tremblay), feu Gisèle Madore (feu Georges CoCo Dubé) et feu Raymonde Madore, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). Nous gardons le doux souvenir d'une femme travaillante, dévouée à sa famille et une cuisinière hors pair. La famille recevra les condoléances aude 13h à 16h.Un merci très spécial à la sœur de Monique Mme Rita Lamothe qui pendant les 30 derniers mois, elle et son conjoint ont toujours été là pour la protéger et améliorer son milieu vie. Un autre grand merci au personnel de l'hôpital Laval, au personnel du centre François-Charron de Québec et au personnel du 6e étage du CHSLD du Christ-Roi à Québec. Un salut à son amie et partenaire des nombreuses soirées du bingo feu Thérèse Chouinard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5, Canada, https://iucpq.qc.ca/