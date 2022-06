ROBITAILLE, Julie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 4 mai 2022, à l'âge de 42 ans, est décédée Julie Robitaille, fille de dame Marjolaine Desrosiers et de feu monsieur Serge Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Marjolaine; son frère Nicolas et sa soeur Annie (Olivier Larouche); ses neveux et nièces: Méghane Carrier, Kamille Carrier, Markus Robitaille, Evelyne Robitaille et Liam Morency, ainsi que plusieurs, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues du Canac. La famille tient à remercier au personnel soignant de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein, 279, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Qc, H2X 1Y1, www.rubanrose.org.