POULIOT, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur André Pouliot, époux de feu madame Lucille Nadeau, fils de feu monsieur Joseph Pouliot et de feu madame Blanche Turcotte. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Claudine Jacques), Martin, Dominique (Gilles Plante), Éric (Marie-Josée Lemieux) et Patrice (Hélène Boulet); ses petits-enfants: Samuel, Vanessa, Amélie, Alexandre, Guillaume, Gabriel, Jean-Philip, Justine, Marie-Pier, Laurie-Ann et leur conjoint(e); ses arrière-petit-enfants: William, Arthur, Logan, Sophia et Henry; ses soeurs: feu Jeanne-d'Arc (feu Almanzor Carrier), feu Fabiola (feu Charles-Henri Tremblay), feu Gabrielle, feu Albertine, feu Charlotte (feu Joseph Chabot), feu Jacqueline (feu Guy Dubé), feu Ida, feu Bernadette (Maurice Nadeau), ses frères: feu François (Aurore Laliberté), feu Gaston (feu Fernande Bédard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Nadeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage HDL, l'unité gériatrique, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 14h.