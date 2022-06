100 000$ en repas pour une semaine

Cent mille dollars en repas pour une semaine: c’est ce qu’a dépensé la gouverneure générale, Mme Simon, dans le cadre d’un voyage au Moyen-Orient, pour elle et sa trentaine d’invités.

Cent mille dollars pour, disons, six déjeuners, six dîners et six soupers. Cent mille dollars pour 18 repas. Cinq mille cinq cent cinquante-cinq dollars par repas. Cent quatre-vingt-cinq dollars par repas par invité, en moyenne. Et ce chiffre devrait certainement être revu à la hausse, parce qu’il ne comprend que le prix des repas pris en avion durant ce déplacement, et non la totalité des frais de restaurant!

Le chiffre est scandaleux, à mille lieues de la réalité du Canadien moyen victime d’une inflation galopante l’obligeant à faire des choix déchirants entre l’épicerie et l’essence.

Mais il témoigne surtout de la déconnexion totale entre les représentants de la reine et les Canadiens. Il y a quelques semaines encore, on s'interrogeait collectivement sur la pertinence et la place de la monarchie dans notre pays, les coûts engendrés annuellement par ce symbole d’une autre époque, et sur les moyens de s’en affranchir.

Cette conversation, collectivement, ne semble pas avoir sensibilisé notre toute nouvelle gouverneure générale à l’importance de se montrer prudente dans ses dépenses. Il est impossible qu’elle ignore les scandales ayant secoué ses prédécesseurs. Pourquoi donc cette indifférence?

Aucune ligne directrice

Ce qui m’amène à une autre question: pourquoi n’existe-t-il pas de lignes directrices, de normes, de standards, appelez-les comme vous voulez, pour encadrer les dépenses des gouverneurs et lieutenants-gouverneurs? J’imagine qu’un budget leur est annuellement attribué, mais quels sont les mécanismes de reddition de comptes concernant la gestion de ce budget?

Au même titre que les ministres, sous-ministres et gestionnaires de société d’État, le bureau du gouverneur général devrait se soumettre à un exercice d’explication de ses dépenses devant les parlementaires. Un exercice annuel et régulier qui leur rappellerait, espérons-le, que leurs folies sont payées par notre argent durement gagné. Peut-être cela les ferait-il redescendre sur terre. À bon entendeur!