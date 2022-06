CLOUTIER BLOUIN, Armande



C'est avec un immense tristesse que nous nous vous faisons part du décès de madame Armande Blouin, survenu à l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 21 mai 2022. Elle était âgée de 79 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jules Cloutier et la fille de feu monsieur Alexis Blouin et de feu dame Marie-Ange Paré. Elle était originaire de Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille vous accueillera 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Par la suite, les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré. Elle dans le deuil son fils: Christian Cloutier (Caroline Tremblay) et sa fille Chantal Cloutier (Michel Caron), ses petits-enfants dont elle était si fière: Laurie (Frédérick Simard) et Frédéric Caron (Daphnée Fortin). Elle est allée rejoindre son époux. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: Lucie (Rosaire Saindon), Murielle (Normand Gravel), Pâquerette (Pierre Laplante), feu Jeannine (feu Paul Fortin), feu Gisèle (feu Georges Plamondon) et feu Harold, ses belles-sœurs de la famille Cloutier: Pauline Lavoie (feu Jacques Cloutier), Thérèse Tremblay (feu Rodolphe Cloutier) et Madeleine Landry (feu Marcel Cloutier); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(es) dont son amie de longue date madame Hélène Racine (Jean-Marc Ferguson). Sincères remerciements au personnel de l'urgence et des soins palliatifs du Centre hospitalier de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et l'attention apportée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000 rue Des Montagnards, Beaupré G0A 1E0 https://www.jedonnenligne.org/fondationhsab/ et/ou un don à la Paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France, communauté locale de Château-Richer, 277 rue du Couvent Château-Richer, QC G0A 1N0. La direction des funérailles a été confiée à la