THIVIERGE, Carl



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 mai 2022, à l'âge de 59 ans et 10 mois, est décédé monsieur Carl Thivierge, père d'Andréa et conjoint de madame Madeleine Marcoux, fils de feu madame Janine Déry et de feu monsieur Claude Thivierge. Il demeurait à Québec. Il était chauffeur d'autobus au RTC.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 15.Il laisse dans le deuil sa conjointe Madeleine (Mado) Marcoux; sa fille bien-aimée Andréa (Pierrick Deschênes), sa soeur Jasmine (feu Darren Larouche); les enfants de sa conjointe: Rhiannon Caballero (Jaime), Rory Livingston; les petits-enfants de sa conjointe: Huxley, Logan, Adriana et Charlotte; ses nièces: Lydia et Mélina Larouche; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de sauvetage nautique du service d'incendie de la Ville de Québec, caserne no. 16. Merci également à l'équide de Hockey Assurancia et le Pro-Am Gagné-Bergeron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Pignon Bleu, l'orgamisme qui lui tenait à coeur.Pour renseignements :