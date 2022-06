SIMARD, Jean-Claude



À l’Hôpital de La Malbaie, le 22 mai, à l’âge de 75 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Simard, conjoint de madame Monique Mercier, fils de feu monsieur Alfred Simard et de feu dame Gertrude Lajoie. Il demeurait à Notre-Dame-des-Monts. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale vendredi, 17 juin de 19h à 22h. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Monsieur Simard laisse dans le deuil sa conjointe: madame Monique Mercier; ses enfants: Michaël (Julie Christine Lévesque) et Alex (Karine Harvey); la fille de sa conjointe: Jackie Lavoie Mercier (Sébastien Simard); ses petits-enfants adorés: Ely-Rose et Elliot Simard; ses frères et soeurs: feu Jacqueline (feu Hilaire Boudreault), feu Georges-Henri (feu Ghislaine Boudreault), feu Raymond (Monique Audet), Claudette (Armand Bergeron), Benoit (Micheline Boudreault), feu Victorien (Hélène Côté), Francine (feu Réjean Bergeron), Alain (Gaétane Savard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mercier; ses filleuls(e): Jasmine Simard, Daniel Tremblay et Cédric Bergeron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement les docteurs Normand Harvey, Éric Melançon et le personnel de l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Laurent de Charlevoix secteur Notre-Dame-des-Monts. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la