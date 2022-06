FOURNIER, Claire



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 mai 2022, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Claire Fournier, épouse de monsieur Mario Labrie, fille de feu madame Jacqueline Lévesque et de feu monsieur Jean-Marie Fournier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Mélissa Labrie (Sébastien Gagnon) et Yohan-Olivier Labrie (Mélina Bégin); ses petits-enfants: Justin et Abel, plusieurs parents des familles Fournier et Labrie ainsi que plusieurs précieux amis très très proches. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 18 juin 2022, de 8 h 30 à 11 h 30.La famille tient à remercier le personnel du 4e étage (soins palliatifs) et l'équipe du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, tél.: 418 525-4385, site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.