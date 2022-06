BOULET, Réjeanne Bourget



À l'Hôpital de Montmagny, le 31 mai 2022, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédée madame Réjeanne Bourget, épouse de feu monsieur Marius Boulet. Elle était la fille de feu Henri Bourget et de feu Marie-Anna Lamontagne. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marie (Sylvie Lemieux), Solange (Mario Berthiaume), France (Denis Bourrassa), feu Lucie (Martin Labrecque), feu Line (Ron Massey), Gilbert (Suzana Cantos), Louise (Rafael Cantos), Régis (Karine Breton), ses petits-enfants : feu Étienne Boulet, Yan (Catherine Tremblay), Joannie (Frédéric Drouin), Kim (Étienne Lemelin), Alex Berthiaume (David Desmarais), Jonathan (Andréeanne Doyon), Amélie Côté (Jean-François Bérubé), Xavier (Rosalie Morin), Alan et Paloma Boulet-Cantos, Katia, Sabrina et Lorenzo Cantos-Boulet, Alexane et Lauralie Boulet, ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : feu Jean-Raymond (Noëlla Laflamme), Céline (feu Pierre Campagna, feu Gustave Dufour), André (feu Denise Doucet), Jacques, Armande (feu Léonard Parent), Armand (Marie Couillard), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulet : feu Jeanne-Aimée (feu Benoît Bégin), Jacques Boulet (Lucille Kirouac), feu Marie-Hélène (feu Jacques Paré), feu Marie-Ange (Jean-Marc Paré), Grégoire (Pauline Cloutier), Auguste (Colette Martineau), Alfred (feu Jeannette Cloutier), Aline (Pierre Perrault), Rachel (Paul-André Bouchard), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi que Dr Jérôme Villeneuve pour leur dévouement, leurs accompagnements et les bons soins prodigués et le personnel de la Résidence La Croisée du Bonheur où elle a passé un cour séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la