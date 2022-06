TARDIF, Odette Lachance



Au CHU de Québec - hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Odette Lachance Tardif, épouse de monsieur Richard Tardif. Elle était la fille de feu madame Marie Dufault et de feu monsieur Roland Lachance. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Simon-Pierre (Catherine Goulet), sa fille Marie-Hélène (Ross Anderson); ses petits-enfants : Florence, Geneviève, Raphaël et Sophia; ses frères et sœurs : Lyse, Benoit (Danielle Chabot) et Monique; sa belle-sœur Gisèle Tardif (Reynald Gagnon), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents, ami(e)s, voisins et ancien(ne)s collègues du CHUL. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 23 juin 2022, de 18 h à 21 h ainsi que le vendredi 24 juin de 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière de Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), téléphone : 1-877-725-7725, site web : www.sla-quebec.ca ou à la Fondation du CHU de Québec pour la recherche - axe Neurosciences, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org.Des formulaires seront disponibles sur place.