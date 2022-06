RHÉAUME, Dolorès



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 16 avril 2022, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédée madame Dolorès Rhéaume, fille de madame Luce Gravel et de feu monsieur Henri Rhéaume. Elle demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer.Elle laisse dans la peine sa grande amie madame Nicole Viel (Denis Martel), Lynda Tanguay (Philippe Dorion), plusieurs cousins, cousines et ami (e)s. Vous pouvez, à votre guise, faire un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375 rue De Vitré, Québec, QC G1J 5B3 téléphone: 418-657-5334 https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/.