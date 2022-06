BÉLANGER, Pierrette



" Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. " - Victor HugoÀ l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 mai 2022, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédée madame Pierrette Bélanger. Elle était la fille de feu madame Jeanne Roy et de feu monsieur Charles-Émile Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Philippe Thibault (Nancy Riverin) et Isabelle Thibault (Julien Capraro); ses petits-enfants: Séréna Thibault et Raphaël Thibault; ses frères et soeurs Marcel, Nicole, Raymond, Gaëtan et Jacqueline; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses soeurs: feu Colette, feu Ginette et son frère feu Germain. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, tél.: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.