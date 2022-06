LACHAPELLE, Diane



À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée, nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Madame Diane Lachapelle, fille de feu Rolland Lachapelle et feu June Charrette et épouse de feu Denis Giroux. Elle est décédée à l'âge de 72 ans à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis le 10 avril 2022. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Patrick (Caroline), Stéphanie (Daniel), Olivier (Mélissa) et Samuel (Jessica); ses petits-enfants: Mélodie (Patrick), Antony (Roxanne), Olivier, Frédérique, Kahlil, Mylo, Lilah-Rose; ses arrière-petits-enfants: Justin et Arielle; ses sœurs: Roseline (Denis), feu Suzanne, Isabelle (Alain), Monique (Charles) et Brigitte (Marc); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Giroux et Plamondon, ses nombreux neveux et nièces, ses oncles, tantes, cousins et cousines, sa sœur choisie Élise Jasmin, tous ses ami(e)s de chorale, d'espoir cancer, collègues de travail à Fernand-Seguin et bien d'autres.La famille vous remercie à l'avance pour tous dons commémoratifs fait à l'un des organismes suivants: Le Contrevent, Convergence Espoir Cancer de Lévis, Association québécoise du lymphœdème, Maison des Ainés de Lévis.