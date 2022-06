DROUIN, Rita Mongrain



Au CHSLD Paul-Gilbert de Charny, le 29 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rita Mongrain épouse de feu monsieur Albert Drouin. Elle était la fille de feu Donat Mongrain et de feu Alice Mongrain. Elle demeurait autrefois à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lade 10 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Mario Côté), Jacques (Linda Guillemette), Daniel (Marthe Drouin), Diane (Yves Duchesne), Micheline et feu Pierre (Mélany Roberge); ses petits-enfants: Philippe, Alex (Ann-Marie Rioux-Morin), Jason, Mélanie, Sébastien, Stéphane et Antoine; ses frères et sœurs Mongrain: feu Fernande (feu Marcel Blais), feu Aimé (Carmelle Lessard), feu Justin, feu Jacqueline (feu Georges Bolduc), Carmen (Jean-Claude Bonnet), feu Céline (feu Don Pelkey). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs Drouin, ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Dons suggérés: Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La famille tient à remercier Dre Lavallée et le personnel du secteur Oasis du CHSLD Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués à Rita. Un merci spécial aussi à Elsie pour son accompagnement spirituel. La direction des funérailles est confiée à la