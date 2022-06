MARTIN, Alphée



À son domicile, le 13 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Alphée Martin, époux de madame Madeleine Moreau. Il était le fils de feu monsieur Adélard Martin et de feu dame Béatrice Boisvert. Natif de Sillery, il habitait à Québec (Cap-Rouge).La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre que son épouse, ses enfants : Jocelyne (feu Yvan Hébert et Michel R Pâquet), Jacinthe (Daniel Mainville) et Luc (Lynn Miville Des Chênes); ses petits-enfants : Pénélope, Virginie et Lucas. Il laisse également dans le deuil sa sœur et sa belle-sœur de la famille Martin : Madeleine et Jeanne d'Arc Dion, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Moreau : sœur Rose-Hélène scq, père Raymond-Marie sm, Lucienne, Denise, Lise (Marcel Côté) et Jean-Maurice (Louise Rodrigue), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines des familles Martin et Moreau. Il rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Martin: Lucien (Marcelle Gagnon), Jacqueline (Jean-Charles McCann), Thérèse (Arthur Roberge), Roger (Jeannine Jobin), Raymond (Louise Bernier), Maurice, Georgette (Roland Clermont) et Jean-Guy Bernier; sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Moreau : Julienne (Benoît Desroches) et Martial Lemay. La famille tient à remercier toute l'équipe du soutien à domicile du CLSC Sillery, Ste-Foy, l'Ancienne Lorette pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.